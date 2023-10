Terreni comunali in assegnazione 

Al via il nuovo bando del Comune per la concessione dei terreni comunali ad allevatori e agricoltori del paese secondo quanto stabilito dal Regolamento degli usi civici. Ancora in fase di elaborazione invece il Piano di valorizzazione delle terre pubbliche per usi non tradizionali. Sono 690 gli ettari interessati. Gran parte (circa 649 ettari) sarà destinata al pascolo, i restanti 43 ettari all’agricoltura. I concessionari dovranno pagare un canone di 2 euro per ogni capo di bestiame o di 25 euro a ettaro per le aree agricole. I terreni sono a disposizione dei residenti, di società e cooperative. La concessioni saranno annuali. Nessuna assegnazione invece per chi non è in regola con i versamenti dei canoni relativi a vecchie concessioni. I termini per le domande per l’uso “seminerio” sono scadute ieri. Quelle per il pascolo potranno essere invece presentate fino al 30 dicembre. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA