Terreni agricoli, riparte il mercato 

Dopo gli anni bui della pandemia, il mercato fondiario riprende vigore nell’Isola. Le compravendite sono cresciute del 30%. Emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Crea Sardegna. «Chi è in affitto», viene spiegato, «intende acquistare per stabilizzarsi e programmare nuovi investimenti». E chi già possiede terreni «vuole allargare il fondo, acquistando preferibilmente i terreni limitrofi». In Sardegna i prezzi dei terreni sono i più bassi d’Italia: 7,2 mila euro a ettaro contro una media nazionale di 20,7. Al primo posto, nel Paese, c’è il Trentino con 54,2 mila euro a ettaro.

