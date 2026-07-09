Terreni agricoli in affitto, via alle richieste di concessione 

Il Comune di Arbus avvia la procedura per la concessione in affitto dei terreni comunali, contratti della durata di tre anni. In questa prima fase sono stati messi a bando quattro lotti situati nell’area di Ingurtosu-Piscinas, nell’ambito di un programma organizzato per zone, così da rendere ordinata e progressiva la gestione delle assegnazioni. Gli interessati dovranno presentare domanda entro il mese di luglio. Per ciascun lotto è stato stabilito un canone sulla base di una valutazione del responsabile del servizio Patrimonio e Demanio. Gli importi variano in relazione all’estensione, alle caratteristiche delle superfici e alla tipologia del terreno, aree a bosco e a pascolo. L’iniziativa rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale di valorizzare il patrimonio pubblico, offrendo nuove opportunità ai cittadini, agli agricoltori e a quanti intendano ampliare un’attività esistente o avviarne una nuova. «Nei prossimi mesi», comunica l’assessora all’Agricoltura, Sara Vacca, «saranno pubblicati ulteriori bandi per altri lotti e, in alcuni casi, sarà valutata anche la vendita di beni che oggi rappresentano un costo di gestione senza un’utilità diretta per l’ente. Un progetto che coniuga sviluppo agricolo, cura del territorio e valorizzazione del patrimonio comunale».

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