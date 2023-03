Terreni agricoli, il mercato riparte 

Il mercato fondiario riacquista vivacità anche nell’Isola. Dopo lo stop forzato per la pandemia nel 2020 (con un calo del 12%), le compravendite dei terreni agricoli hanno ripreso smalto, segnando un balzo del 30% e un conseguente aumento dei prezzi dei terreni, seppure restino i più bassi d’Italia (circa 7,2mila euro a ettaro contro i 21mila della media nazionale, al primo posto c’è il Trentino 54,2mila euro). È quanto emerge dalle elaborazioni di Coldiretti Sardegna sugli ultimi dati Crea. Cresce il numero di compravendite ma anche il valore dei terreni, cresciuti dell’1,1% sull’anno precedente, trend che i dati dell’Agenzia delle Entrate confermano anche per il 2022. In linea generale nell’Isola l’offerta è prevalente nelle province di Cagliari e Sassari, mentre a Nuoro prevale la domanda; nelle altre province c’è un sostanziale equilibrio.

Lo scenario

A differenza del resto d’Italia, dove il vero boom è quello del mercato degli affitti, nell’Isola si preferisce vendere. «Questo perché l’offerta è sostenuta da imprenditori agricoli in pensione, privi di eredi, e da proprietari terrieri non agricoltori che, giunti alla seconda o terza generazione, intendono monetizzare il patrimonio fondiario», spiega Luigi Sau, responsabile creditizio di Coldiretti, che oggi vede «un mercato attivo e in crescita, così come i prezzi». E, dall’altra parte, c’è anche una buona richiesta da parte delle imprese agricole: chi è in affitto intende acquistare per stabilizzarsi e strutturare l’azienda, mentre chi già possiede i terreni vuole allargarsi e acquistare terreni limitrofi». Il freno principale sulle compravendite sono i tassi di interesse, in due anni dal 3% a non meno del 5.

«Inquinamento prezzi»

Le distorsioni non mancano. Tanto che acquistare terreni in Sardegna sta diventando «sempre più impegnativo per agricoltori e allevatori». Lo dice il presidente di Confagricoltura, Paolo Mele: «Se da un lato c’è l’abbandono delle terre marginali, poco produttive e di piccole dimensioni, dall’altro c’è un rialzo dei prezzi alla vendita delle proprietà meglio lavorabili e di estensioni medie. Il mito dei facili guadagni, spesso fake news, derivanti da possibili progetti nelle energie rinnovabili in campagna, ha fatto crescere le quotazioni dei terreni. Ecco che quindi – aggiunge Mele – avere prezzi dei terreni così alti non è vantaggioso e rende irreale un mercato che invece dovrebbe essere seguito per assicurare produzioni d’eccellenza e numericamente soddisfacenti al nostro fabbisogno. Non è più pensabile che oltre il 70% degli alimenti arrivi da oltre Tirreno». (c. ra.)