Terreni a uso civico concessi ai contadini 

Il Consiglio comunale di Settimo, con voti unanimi, ha approvato l'adozione del piano di recupero e utilizzo delle terre sottoposte ad uso civico. Interessate le aree di Su Pardu, Montolai e “San Pietro-landireddus” che il Comune punta ad assegnare attraverso un bando per la loro valorizzazione e per il rilancio del comparto agricolo, oggi in pesante crisi. Nel dibattito sono intervenuti il sindaco Gigi Puddu, gli esponenti della maggioranza Efisio Mallus e Mauro Montis e della minoranza Luca Pilleri che è anche il presidente della sezione cittadina della Coldiretti. Tutti si sono detti favorevoli al progetto. Da decidere adesso come i terreni saranno assegnati: a Su Pardu il Comune di recente è tornato in possesso di una vasta area su cui era stato realizzato un impianto fotovoltaico mai decollato.

Lo stesso Comune per riaverlo indietro aveva dovuto ricorrere alle vie legali nei confronti della ditta che aveva realizzato l’impianto. I pannelli solari sono stati smontati, così come le impalcature: il terreno potrebbe quindi di nuovo essere utilizzato per l’agricoltura, come i terreni di Montolai e di San Pietro. Si parla di investimenti nella viticoltura con particolare attenzione alla Malvasia. Si punta anche su altre culture, come agli ortaggi. «Intanto – con l’ordine del giorno approvato dal Consiglio – dice il sindaco Puddu – sono state gettate le basi per il recupero e l’utilizzo di queste aree: mi auguro che il bando, di prossima pubblicazione, susciti interesse». (r. s.)

