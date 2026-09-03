Terreni a rischio roghi, boom di multe 

Che quest’anno ci sarebbe stata tolleranza zero era chiaro fin dall’inizio. Troppo alto il rischio di incendi in un’estate torrida con temperature che ancora non accennano a diminuire.

I controlli

Per questo, dopo la scadenza dell’ordinanza che imponeva la bonifica dei terreni dalle erbacce e dai rifiuti, il nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale ha intensificato i controlli e i risultati di questo giro di vite si sono visti. In tutto sono stati multati 49 proprietari di terreni che non avevano provveduto agli sfalci. A questi si aggiungono 31 che hanno dovuto pulire con diffida. Un risultato importante considerata soprattutto la vastità del territorio, quasi impossibile da controllare palmo a palmo. E infatti sono ancora tanti i terreni incolti a rischio di incendi ed è per questo motivo che i controlli non si fermano e vanno avanti.

«Gli interventi di pulizia di terreni incolti sono necessari sia per questioni di sicurezza che per ragioni di igiene pubblica» dice il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «rovi e altro materiale secco vanno rimossi dall’area limitrofa alle strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, in particolare in prossimità delle abitazioni. Dopo la firma dell’ordinanza, dal mese di giugno abbiamo programmato diverse verifiche, con due agenti di Polizia Locale destinati esclusivamente ai controlli. Molti proprietari hanno provveduto a seguito di diffida, altri, circa una quarantina, al momento del sopralluogo avevano già effettuato lo sfalcio, mentre una cinquantina sono stati sanzionati».

I volontari

Soddisfatti i volontari in prima linea nella lotta agli incendi. «Queste sanzioni sono un ottimo risultato», commenta il presidente della Paff, associazione di protezione civile, Amedeo Spiga «anche se purtroppo il territorio è vastissimo e non lo puoi controllare tutto. Ma in questo modo dai un segnale importante e dimostri che si tiene alta la guardia». Controlli che risultano difficili soprattutto nel litorale dove ci sono terreni incolti non recintati: qui qualcuno ha bonificato altri no. «Purtroppo con questo caldo siamo ancora in pieno allarme» aggiunge Spiga, «la diminuzione dei roghi è leggerissima rispetto ad altre stagioni quando a settembre si poteva già tirare un sospiro di sollievo». A Quartu poi la situazione è ancora più allarmante, «perché le sterpaglie sono spesso attorno alle zone abitate».

Bilancio pesante

Tanti gli incendi gravi: a giugno tra via Segrè e via Brigata Sassari le fiamme hanno lambito le case, a luglio a Santu Lianu è morto un pensionato nel rogo che lui stesso aveva appiccato per pulire il terreno dalle stoppie, mentre ad agosto a Pitz’e Serra ha circondato decine di abitazioni. «Terreni invasi dalle erbacce ce ne sono purtroppo ancora un’infinità» dice Daniele Scala dei Nos, «queste sanzioni serviranno a fare mettere più attenzione ai proprietari».

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