Terreni a fuoco a un passo dal centro agroalimentare 

Momenti di paura ieri vicino al mercato Agroalimentare della Sardegna a pochi km da Sestu: un incendio di sterpaglie si è sviluppato in un terreno di proprietà del Mercato, nelle vicinanze della struttura. Erano circa le 10 del mattino. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme nel giro di pochi minuti. Nessun danno a persone, animali o cose. «Si tratta del terzo incendio in un mese, viene quasi da chiedersi se si tratti di un caso. Per fortuna il terreno era pulito, l’erba rada e bassa», commenta il direttore, Giorgio Licheri.

Le indagini dei Vigili del Fuoco al momento vedono l’accaduto come il tipico incendio estivo. Tra il caldo e il forte vento, una scintilla può creare una tragedia, soprattutto nelle campagne. C’è anche un’ordinanza comunale che obbliga i proprietari di terreni a “liberarli da stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili”, con sanzioni fino a 500 euro. Un modo per ridurre i rischi, che comunque rimangono. “Il Mercato Agroalimentare è un’infrastruttura strategica per il territorio e la sicurezza di chi vi lavora e vi transita è una priorità assoluta. Continueremo a vigilare e a collaborare con le autorità competenti per proteggere questo bene comune. Grazie ancora ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che si impegnano ogni giorno per la sicurezza di questo luogo”, conclude Licheri.

