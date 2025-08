Terremoto sardista, cambi in Giunta  

Il Ferragosto politico oristanese si conferma ancora una volta tutt’altro che vacanziero. Tra i corridoi, ormai semi deserti, di Palazzo degli Scolopi si muovono pedine e si rimescolano alleanze.L’ultima scossa arriva dal Psd’Az che ha formalmente chiesto la sostituzione dell’assessore Simone Prevete dalla Giunta guidata da Massimiliano Sanna.

Caso interno

La richiesta, già protocollata e sulla scrivania del primo cittadino, non nasce da un’analisi sulle deleghe o da inefficienze amministrative. È un’operazione tutta politica, segnale chiaro di un cambio di fase dentro il partito ma anche riflesso di movimenti ben più ampi che attraversano la maggioranza.econdo indiscrezioni sempre più fondate, dietro l’operazione ci sarebbe Domenico Gallus, sindaco di Paulilatino e figura di riferimento del Psd’Az provinciale, da mesi impegnato in una profonda ristrutturazione interna che avrebbe ottenuto anche il semaforo verde dal segretario nazionale Christian Solinas. Una linea che collide frontalmente con quella del segretario cittadino Prevete e dei consiglieri comunali Gianmichele Guiso e Gianfranco Porcu, sempre più isolati dentro un partito che li considera di fatto fuori dal nuovo corso.

Grandi manovre

Lo strappo dei sardisti si inserisce in una dinamica più ampia: i malumori che da tempo agitano Forza Italia. Nonostante l’ingresso in Giunta dell’azzurro Gigi Mureddu, il gruppo FI ha continuato a chiedere più spazio e maggiore rappresentanza nell’esecutivo. Una pressione costante, con i consiglieri Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi da mesi ai margini della maggioranza e sempre più spesso assenti al momento del voto in Aula.Proprio Licheri e Tatti sarebbero in procinto di passare nel gruppo consiliare sardista, con Licheri pronto ad approdare in Giunta.Il sindaco Sanna, così come Domenico Gallus, per ora non commentano. Ma la situazione potrebbe evolversi già nei prossimi giorni: il cambio di assetto appare ormai una questione di giorni.on è escluso che l’attuale assessore ai Lavori pubblici Prevete possa riposizionarsi altrove. Fra le varie voci che si rincorrono in queste ore, si parla di un possibile avvicinamento a Forza Italia, dove troverebbe terreno fertile tra gli scontenti e i fuoriusciti sardisti, in un clima che da tempo attende un nuovo equilibrio.L’estate è caldissima ma l’autunno, anche in vista delle elezioni provinciali che potrebbero portare nuovi assetti nella coalizione di centrodestra, rischia di essere ancora più turbolento.

