Terremoto Psd’Az, via il capogruppo: «Siamo poco incisivi» 

Ieri Franco Mula si è dimesso da capogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale. Nei prossimi giorni altri consiglieri potrebbero addirittura abbandonare il gruppo e decidere di fondarne un altro, o di passare al Misto, o ancora di aderire a quello di Fratelli d’Italia. Nel caso di Mula, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata convocazione negli ultimi due vertici di maggioranza a Villa Devoto. «La mia presenza a questi tavoli – ha spiegato - era costante dall’inizio della Legislatura perché questo chiedevano i miei colleghi del gruppo, cioè la partecipazione del capogruppo».

La lettera

Il mancato invito, ha scritto in una lettera indirizzata al segretario del partito e governatore Christian Solinas, non ha fatto altro che «aggravare una situazione già compromessa da mesi di continui ed estenuanti atteggiamenti distruttivi nei confronti del lavoro svolto da me e dal gruppo». Perché il consigliere non si è dimesso prima? «Per interesse superiore e per il funzionamento della macchina legislativa, ho accettato di non acuire il continuo “muro di gomma” incontrato a Villa Devoto». Mula ripercorre il tempo trascorso da capogruppo: «Sono stati quattro anni di impegni istituzionali molto logoranti, condizionati anche dalla crisi pandemica e dalla successiva guerra in Ucraina. Ma, a compromettere l’incisività dell’azione, sono stati i ritardi nelle azioni a favore dei territori, gli squilibri nella gestione delle risorse, le riunioni convocate sempre senza preavviso e senza istruttoria, spesso all’ultimo momento». L’ex presidente del gruppo rivendica «il merito di aver svolto il mio lavoro sempre all’insegna dell’onestà e della trasparenza per il bene del partito senza chiedere posizioni di privilegio o prestigio». E d’ora in avanti «intendo investire ogni mia residua energia per lavorare alla rappresentanza del mio territorio, il nuorese, al fine di definire soluzioni e dare risposte immediate alle istanze della gente fino alla fine del mandato». Il suo posto dovrebbe essere preso da uno dei due vice capogruppo: Stefano Schirru o Giovanni Satta.

«Partito in sofferenza»

Mula non esclude nulla sul prossimo futuro: «Oggi faccio parte del Psd’Az, mi sono dimesso da capogruppo, quello che farò domani non lo so ancora. In ogni caso il mio progetto non muore oggi, lo porterò avanti per il bene del mio territorio, il Nuorese». Ancora non è arrivato il momento di lasciare il partito. Mula spera ancora che «sia fatta una verifica quanto prima». Infatti, «il partito è in grande sofferenza, tante sezioni non hanno rinnovato le tessere». Il gesto di Mula, la descrizione di una forza che «si sta sgretolando», non aiutano certo Christian Solinas nella sua battaglia per essere ricandidato alla presidenza della Regione. Nei prossimi giorni, la geografia dei gruppi nell’Assemblea sarda potrebbe cambiare radicalmente. Nei quattro anni di Legislatura appena trascorsi è stato il Psd’Az a risultare più attrattivo per i membri di maggioranza del Consiglio. I sardisti avevano cominciato in otto e adesso sono undici. Ora che la ricandidatura del governatore è messa in discussione, non si esclude qualche nuova migrazione.