Terremoto politico in Olanda, Wilders cerca alleati  

L’Aja. Una vittoria monstre a cui forse non credeva nemmeno lui. E che nessuno, né a L'Aja né a Bruxelles, aveva visto arrivare. Il giorno dopo il trionfo per Geert Wilders è già tempo di mettersi alla ricerca di alleati per realizzare il sogno di diventare primo ministro dopo anni passati a trainare l’opposizione. E il terremoto politico scatenato dalla cavalcata del suo Partito per la libertà (Pvv) si propaga in tutto il Continente. A partire dalle istituzioni Ue, dove l’agenda anti-Islam ed euroscettica del leader olandese fa suonare l’allarme. Il rischio di una Nexit - l’uscita dell’Olanda dall’Unione europea professata da Wilders -, si sono affrettati ad assicurare da Palazzo Berlaymont, non esiste. Ma quel “vento del cambiamento” salutato dai sovranisti di tutta Europa spira ancora e lascia aperti molti scenari per le Europee del giugno 2024.

Sottovalutato dai sondaggisti fino a 48 ore prima del voto, volato poi in testa ai pronostici della vigilia, Wilders non hai mai nascosto le sue ambizioni. Quando nei giorni scorsi davanti a lui sembrava esserci la candidata dei liberali di destra (Vvd) Dilan Yesilgoz, il leader islamofobo ed euroscettico aveva fatto sapere di gradire “molto” l’eventualità di “co-governare”. Precisando che con la ministra uscente della Giustizia, considerata l’erede di Mark Rutte dal pugno duro nei confronti dei migranti, potrebbe essere possibile realizzare il suo slogan di «riportare i Paesi Bassi al primo posto». I numeri sono tutti a suo favore - 37 i seggi conquistati -, e l’ex bambina rifugiata dalle origini curde ha deluso le attese, terza (24 seggi) alle spalle dei Laburisti-Verdi di Frans Timmermans (25).

