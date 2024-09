Terremoto politico in commissione  

Un terremoto e una marea di polemiche: inizia con uno scontro, a San Gavino, la vita della commissione comunale “Statuto e Regolamenti”. I due componenti designati dalla minoranza consiliare, Bebo Casu e Angela Canargiu, si sono dimessi in seguito alle dichiarazioni del sindaco Stefano Altea, anche lui in commissione insieme all’avvocato Simone Angei e all’ex sindaco e giudice di pace Silvio Boi.

«Non è modo di dialogare»

Casu, per dieci anni assessore nelle Giunte Tomasi, è durissimo: «Le affermazioni del sindaco, che dichiara di essersi inserito nella commissione perché per scrivere i regolamenti servono competenze giuridiche, ci lasciano sbalorditi. Scopriamo che ha offerto la presidenza della commissione alla consigliera Angela Canargiu senza attendere la prima riunione. Con le stesse modalità aveva offerto la presidenza del consiglio comunale alla nostra consigliera Silvia Mamusa senza passare per una comunicazione ai capigruppo di riferimento. Meglio lasciare spazio ad altri: non è per noi il modo di dialogare».

Laureati e non

Fuoco e fiamme anche da parte della consigliera Canargiu: «L’incarico di presidente non è una gentile “concessione” del sindaco o di un altro esponente della maggioranza. Una delle basilari regole di democrazia vuole che ci sia un confronto e una condivisione nelle scelte effettuate. I rappresentanti della maggioranza sono tutti avvocati ma posso vantare una certa conoscenza e presenza in consiglio comunale. Lo statuto comunale e i primi regolamenti furono varati da un sindaco, Ferruccio Bertolotti, che non possedeva una laurea e una competenza giuridica, così pure dicasi per i sindaci seguenti che hanno contribuito non poco a sostanziare e approvare i regolamenti successivi del nostro Comune. Spero che questa maggioranza cambi rotta verso la vera democrazia».

«Ripensateci»

La risposta del sindaco non si fa attendere: «Nessuna decisione è stata presa al di fuori della commissione stessa e riteniamo inutile l'ennesima polemica riguardante il fatto che, chi possiede una competenza specifica acquisita attraverso una formazione accademica, debba quasi giustificarsi, anziché essere ritenuto un valore aggiunto all’interno della pubblica amministrazione. Invitiamo i i consiglieri Angela Canargiu e Bebo Casu e i rispettivi gruppi consiliari, a superare il clima da campagna elettorale e rivalutare le dimissioni presentate».

