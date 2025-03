Terremoto, paura ai Campi Flegrei 

Napoli. Il bilancio finale ha le sembianze dello scampato pericolo, ma non rende l’idea della notte da incubo. Tanta la paura per la scossa di terremoto che, come quella del maggio scorso, è stata la più forte degli ultimi quarant’anni nei Campi Flegrei, con la sua magnitudo 4.4. Il bilancio parla di un ferito dal crollo di un controsoffitto nel quartiere di Bagnoli, di una villetta sgomberata, una chiesa chiusa e una scuola interdetta.

I feriti nella bolgia

Tredici persone soccorse dal 118 per crisi di panico, piccole ferite provocate da schegge di vetro o per essere cadute (sei) durante la fuga. Il bilancio non rispecchia il panico che il sisma registrato all'1,25 con epicentro in via Napoli, tra Napoli e Pozzuoli, ha generato. Colpa della durata prolungata della scossa, ma anche del fenomeno delle accelerazioni al suolo, tra le più forti mai registrate da quando il bradisismo ha ripreso vigore nei Campi Flegrei. «Di recente - spiega Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Ingv - è triplicata la velocità di sollevamento del suolo, da 1 a 3 centimetri al mese».

Rimane la paura

Per il futuro, impossibili le previsioni: «Non possiamo escludere - mette in guardia il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - che nelle prossime ore o giorni ci saranno altre scosse di pari entità». Né che bisognerà lasciare le case. «I cittadini devono sapere quali rischi corrono. L'ipotesi di evacuazione - conferma il ministro della Protezione civile Nello Musumeci - non è da scartare, ma i vulcanologi ci dicono che è prevista una sequela di scosse, ma nessuna imminente attività eruttiva».

Le istituzioni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il sindaco di Napoli per esprimere vicinanza. La premier Meloni è in contatto con Musumeci e proprio il ministro, accogliendo la richiesta del governatore campano Vincenzo De Luca, ha firmato il decreto dello stato di mobilitazione nazionale. «Significa - spiega il prefetto di Napoli, Michele di Bari - avere uno strumento flessibile che dà la possibilità di avere maggiori risorse dal punto di vista della pianificazione».

