Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei non dà tregua e spaventa sempre più i napoletani che ne hanno avuto un altro saggio con la scossa di lunedì notte. Un sisma breve ma intenso che ha fatto tremare le case del capoluogo partenopeo e dei comuni limitrofi, Pozzuoli su tutti. Limitati i danni, che non sono andati oltre la caduta di qualche pietra.