Terremoto nella Giunta Chillotti: si dimette Cabitza 

Flavio Cabitza si è dimesso. A tre anni dall’inizio del mandato, il vicesindaco di Perdasdefogu lascia l’incarico che gli era stato conferito dal sindaco Bruno Chillotti. Non sono chiari i motivi che hanno originato la decisione, che risale agli ultimi giorni di luglio, e tentare di scucire una dichiarazione al medico odontoiatra, presidente dell’associazione dell'identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo, è stato un insuccesso: «Non ho nessuna dichiarazione da fare». Con cortesia, l’ormai ex vicesindaco e assessore ai Rapporti istituzionali, che conserva il posto in Aula in qualità di consigliere, liquida la questione, archiviandola come un «fatto normale durante un mandato amministrativo». Nessuna conferma su presunti attriti con il sindaco. Che, dal canto suo, ha rimescolato le carte conferendo gli incarichi che sono stati di Cabitza al consigliere Giuseppe Corona, il quale, domenica sera, ha esordito con la fascia tricolore in occasione dell’ultimo appuntamento del festival letterario a cui ha presenziato anche la presidente della Regione, Alessandra Todde. Impossibile avere una versione del sindaco Chillotti, fuori sede per qualche giorno. Lo scorso novembre lo stesso Chillotti aveva revocato la delega assessoriale del Bilancio (avocandola a sé) a Salvatore Mura, affidandogli Lavori pubblici, manutenzioni e arredo e decoro urbano e Foghesini nel mondo.