Terremoto nella casa del Pd 

Terremoto in casa del Partito democratico di Carbonia: il consigliere comunale Giacomo Guadagnini ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di capogruppo del gruppo consiliare del Pd. Non è tutto: con la consigliera comunale Ivone Fraternale ha deciso di uscire immediatamente dal gruppo e fondarne uno nuovo denominato “Carbonia: radici e futuro” e prendere importanti decisioni sulle prossime elezioni: «Al momento abbiamo deciso di non sostenere Morittu».

L’addio

Si tratta di una decisione che ha come prima conseguenza quella di far sparire il Pd dall’assemblea civica anche se momentaneamente, ovvero sino a nuove eventuali decisioni di altri consiglieri iscritti al Pd ma che al momento fanno parte di altri gruppi civici in maggioranza. Senza altri spostamenti, infatti, l’unico consigliere del Pd rimasto è Alberto Pili (che dal 30 luglio è anche segretario cittadino del partito) e dovrebbe confluire, da normativa, nel Gruppo misto. Non è tutto: come si legge nel documento protocollato ieri, in forza della nuova composizione e ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il nuovo gruppo formato da Guadagnini e Fraternale entra di diritto anche nelle cinque commissioni permanenti: Fraternale nella prima e nella quarta e nella quinta e Guadagnini nella seconda e nella terza.

La scelta

«Si è trattato di una decisione sofferta ma a questo punto inevitabile», ha detto Giacomo Guadagnini, da 45 anni in prima linea nelle fila del partito che sta lasciando, sin da quando si chiamava Partito comunista. Da sempre protagonista della vita politica locale, oltre che dirigente regionale del partito, è stato assessore della Provincia di Cagliari e poi assessore della Giunta guidata da Tore Cherchi. È stato anche amministratore delegato della municipalizzata del Comune Somica e membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale di Portovesme: «Il mio impegno nel partito e per la città non è mai venuto meno, – dice – ma quando il ruolo dei consiglieri viene ignorato, quando non si collabora né con l’assemblea né con le commissioni, quando non c’è più alcuna forma di dialogo non si può fare altro che chiudere». Il Pd ha già indicato Moruttu come candidato a sindaco per le prossime comunali: «Al momento – conclude Guadagnini - la cosa certa è che stiamo lavorando a una lista e che non sosterremo Morittu. Potremmo correre da soli o valutare le altre proposte in campo nel centrosinistra». Giovedì si terrà il prossimo Consiglio «e in quell’occasione entreremo nei dettagli per spiegare ai colleghi consiglieri come e perché è maturata la scelta».

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