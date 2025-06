Terremoto Italia, spalletti ai saluti 

Terremoto Italia. Luciano Spalletti è stato esonerato: finisce male l'avventura azzurra del tecnico toscano, che siederà l'ultima volta sulla panchina della Nazionale a Reggio Emilia per la partita con la Moldova valida per le qualificazioni mondiali. E lo farà con un ruolo inedito, quello del ct sollevato dall'incarico. Fatale la sconfitta per 3-0 subita a Oslo contro la Norvegia anche se l'eliminazione dall'Europeo un anno fa aveva già complicato l'esperienza dell'allenatore di Certaldo.

Lo sfogo

Che il rapporto fosse al capolinea era evidente, ed è stato lo stesso Spalletti ad annunciare la separazione – non voluta però -: «Sabato sera sono stato un bel po' con il presidente, mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico, mi dispiace, non avevo nessuna intenzione di mollare, per come sono fatto, quando le cose non vanno bene, preferisco restare al mio posto e continuare a fare il mio lavoro». Ha parlato scandendo bene le parole, in un'Aula Magna affollata, seduto anche il presidente federale Gabriele Gravina che poche ore prima, durante il Festival della A a Parma, aveva ribadito lui di non voler lasciare, mentre sul futuro del ct non era stato così netto, avendo invece già comunicato l'addio al tecnico: «Se resta? Non posso dirlo, dobbiamo trovare la miglior soluzione per rilanciarci». Forse il n.1 della Figc avrebbe preferito dare l'annuncio dopo la partita con i moldavi in programma stasera alle 21 a Reggio Emilia, e che a questo punto ha assunto un'importanza vitale, ma il ct, visibilmente amareggiato, ha scelto di uscire allo scoperto: «Perché è così che si fa tra uomini, parlando col presidente si è poi deciso di dirlo anche per evitare di arrivare alla gara in un clima pieno di dubbi. Bisogna assolvere il nostro compito comunque vada. Avendo un buonissimo rapporto con il presidente bisogna che prenda atto di tutto compreso qualche brutto risultato. Questo incarico», ha rimarcato il ct, «l'ho sempre considerato un servizio alla patria, quindi è giusto trovare la soluzione migliore tutti assieme per il futuro della Nazionale. Quindi darò l'ok alla risoluzione del contratto, resterò fino alla gara contro la Moldova, poi da martedì non riscuoterò più», ha sorriso Luciano Spalletti. «Alla luce dei risultati, e alcuni sono stati negativi, devo assumermi le mie responsabilità, dalla Federazione ho sempre avuto grande supporto».

Il match di oggi

Oggi intanto si gioca un match già decisivo dopo il ko con la Norvegia. Sia per cercare di conquistare i primi tre punti nella corsa alle qualificazioni mondiali sia per cercare di conquistare un successo rotondo perché la differenza reti pesa. Scontato che le scelte definitive le prenderà a ridosso del match, Spalletti potrebbe cambiare uomini in tutti i reparti (a iniziare da Bastoni che venerdì ha subito un colpo al ginocchio e potrebbe essere avvicendato dal capitano della Fiorentina Ranieri (sarebbe il debutto), potrebbe invece confermare il modulo, il 3-5-2, provato anche in questi giorni.

Le altre scelte

Possibile, oltre al debutto di Ranieri, anche il rilancio in difesa di Rugani e la conferma del veronese Coppola, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio di Oslo. La mediana potrebbe essere formata da Cambiaso e Dimarco, al rientro dal 1', sulle fasce, nel mezzo Frattesi, Ricci, Tonali, mentre in attacco Raspadori dovrebbe agire a sostegno di Retegui, con Lucca pronto a subentrare. «Che atmosfera c'è nel gruppo? Bisogna pensare a noi stessi e rimanere uniti», ha dichiarato il centravanti dell'Udinese che ha parlato a Coverciano prima che Spalletti annunciasse il suo esonero.

Probabili formazioni

Italia (3-5-2) : Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Ranieri: Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Lucca, Retegui. Ct Spalletti.

Moldavia (3-5-1-1) : Avram; Posmac, Baboglo, Mudrac; Cojocaru, Caimacov, Rata, Ionita, Reabciuk; Motpan; Nicolaescu. Ct. Clescenco.

