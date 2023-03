Terremoto in Umbria: rinviata Perugia-Reggina 

Salta la sfida del “Curi” tra Perugia e Reggina: lo stadio è stato chiuso fino al 20 marzo dal Comune “in relazione” al terremoto che ha interessato la zona di Umbertide. Con questo rinvio è cominciata la giornata di un torneo di B che, a dieci giornate dal termine, entra nella fase cruciale. Riflettori sul big match Bari-Frosinone, terza contro prima, che può dire tanto per la promozione diretta. Si gioca alle 16.15, in un San Nicola infuocato, con circa 50 mila pugliesi pronti a spingere la squadra di Mignani verso l’impresa. Grosso, che torna a Bari da grande ex, chiede ai suoi un ulteriore sforzo per mettere al più presto anche l’altro piede in Serie A, aritmeticamente. All’andata, per i ciociari, ci fu la gara della svolta con la vittoria al 93’ che consentì il sorpasso alla Ternana in vetta. Da quel momento il Frosinone è sempre rimasto al comando.

Le gare delle 14

Per la promozione diretta si è inserito anche il Südtirol che ha la possibilità, vincendo a Parma, di agganciare momentaneamente il Genoa a quota 50 punti. I ducali, se vogliono ritagliarsi un posto nei playoff, devono trovare continuità soprattutto al Tardini dove la squadra di Pecchia è caduta sei volte in stagione. È dalla sconfitta di Cittadella che la squadra di Inzaghi sembra non venirne più fuori. L’obiettivo è conservare i playoff ma davanti c’è un ostico Perugia che insegue la salvezza. Anche il Pisa cerca a Modena uno scatto in vista del rush finale che porta agli spareggi per la Serie A. Gli emiliani sono invece scivolati nel limbo della classifica e arrivano da tre sconfitte consecutive. Il Palermo di Corini è sempre in lotta per un posto tra le prime otto. I siciliani si confronteranno con il Cittadella che al Tombolato ha perso solo in tre occasioni in questo torneo. Entra nel vivo anche la lotta salvezza: il Benevento, terzultimo, riceve il Como. Venezia-Brescia vale quanto uno spareggio da dentro o fuori.

