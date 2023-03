Terremoto in Molise, notte trascorsa in strada  

Campobasso. Il Molise torna a fare i conti con il terremoto. Vent’anni dopo la tragedia di San Giuliano e cinque dopo il sisma di Ferragosto, che causò danni ingenti in alcuni Comuni della provincia di Campobasso, la terra è tornata a tremare in modo violento. La scossa di magnitudo 4.6 è arrivata alle 23.52 di martedì, dopo che per giorni si erano registrate in tutta la regione scosse di minore entità.

Panico tra i cittadini, che si sono riversati in strada e in tantissimi hanno trascorso la notte in auto, particolarmente nei parcheggi in zone periferiche. A Campobasso si sono viste persone con coperte e valigie al seguito.

Dopo la notte vissuta con la paura di nuove scosse, al mattino c’è stata la verifica dei danni. A Montagano, paese dell'epicentro, dopo ore di sopralluoghi dei Vigili del fuoco si sono contate lesioni e danni di lieve entità in una ventina di edifici; in alcuni casi il sindaco sta valutando di firmare le ordinanze di sgombero. Il Comune ha raccolto per tutto il giorno le segnalazioni degli abitanti che hanno riscontrato crepe o calcinacci caduti nelle case.

«Qualche danno l’abbiamo riscontrato - conferma il sindaco Michele Tullo -, in diversi casi sono lesioni già esistenti, aggravate dalla scossa. L'obiettivo primario è garantire l'incolumità della popolazione e la sicurezza di tutti».

