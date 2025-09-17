Terremoto in Giunta, via l’assessore Follesa 

Terremoto in Municipio a Senorbì. Il sindaco Alessandro Pireddu ha tolto le deleghe a Filippo Follesa, estromettendolo dalla Giunta. Gli Affari generali, la Protezione civile e i Lavori pubblici sono stati affidati a Nicola Contu, mentre il primo cittadino si occuperà personalmente degli assessorati al Bilancio e alla Programmazione.

La svolta

Un rimpasto deciso a un anno e mezzo dalle nuove elezioni e che assume un certo peso politico perché Filippo Follesa è il marito di Paola Casula, sindaca di Guasila e consigliera regionale di maggioranza, in prima fila per rappresentare le istanze di un po’ tutta la Trexenta nel palazzo della Regione, Senorbì compresa.

Il sindaco

«La stima e l’amicizia nei confronti di Filippo Follesa da parte mia restano immutati», dichiara il sindaco Alessandro Pireddu, «ma in questo momento a mio avviso occorreva dare un’accelerata all’attività amministrativa nel nostro Comune, da qui la scelta di un mini-rimpasto. Non è escluso che in un futuro assestamento della Giunta Filippo Follesa possa di nuovo entrare nell’esecutivo». Nel decreto di revoca dall’incarico il sindaco Pireddu mette nero su bianco che Follesa ha attuato «un graduale e sistematico allontanamento dalle attività di governo del Comune».

L’ex assessore

Il diretto interessato, Filippo Follesa, avvocato di professione, fa buon viso a cattiva sorte ma sino a un certo punto: «Prendo atto della decisione del sindaco Pireddu, spetta a lui il compito di gestire le deleghe. Resto convinto che non fosse necessario in questo momento un avvicendamento in giunta, che sussistono divergenze e che farò le mie valutazioni anche da un punto di vista politico. Poco presente nell’amministrazione? Soltanto un anno fa per motivi di salute, per il resto sono sempre stato partecipe».

Sullo sfondo possibili nuove alleanze e assetti in vista delle prossime amministrative? È ancora presto per dirlo.

In Giunta

Di sicuro anche Nicola Contu è stato sorpreso dalla nomina ad assessore: «Non me l’aspettavo ma sono molto contento. E affronterò l’impegno con lo stesso spirito con il quale mi sono speso in questi anni in Consiglio comunale, cioè il lavoro a favore della comunità. So che mi aspetta un grande impegno: in Municipio sono arrivati importanti finanziamenti, stiamo per realizzare un parco nella zona di Largo Abruzzi, c’è la necessità di avere nuovi parcheggi in centro, in ballo in questi mesi c’è anche la riqualificazione del campo sportivo comunale e del parco di Santa Mariedda, luogo simbolo per le attività religiose e per gli spettacoli per la nostra comunità». (p. c.)

