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Assemini.
22 luglio 2026 alle 00:22

Terremoto in Giunta: salta Mostallino 

Via l’assessora alla Cultura, al suo posto arriva il giornalista Sergio Nuvoli 

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Nuovi scossoni politici scuotono il Palazzo comunale di Assemini. Il sindaco Mario Puddu ieri ha imposto una modifica di peso nell’esecutivo affidando la delega alla Cultura, Programmazione e Affari generali al giornalista Sergio Nuvoli. Prende il posto di Jessica Mostallino dopo tre anni di mandato. Non solo: il primo cittadino ha anche formalizzato con un decreto la revoca dell’assessorato al Bilancio a Marcello Malloru, da giugno sindaco di Burcei.

Cambio “a sorpresa”

Il cambio si consuma in un clima di forte fermento amministrativo. La notizia dell’esclusione di Mostallino arriva infatti a pochissime settimane dalla pubblicazione del cartellone degli eventi estivi - un programma corposo su cui l’ex assessora aveva concentrato gran parte del proprio lavoro - e a breve distanza temporale da una seduta del Consiglio comunale particolarmente tesa. In quell’occasione diversi consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione, avevano apertamente criticato l’operato dell’esponente della Giunta, puntando il dito contro presunti ritardi nella stesura della programmazione e registrando la sua assenza in commissione Cultura.

Adesso una svolta che spiazza, soprattutto alla luce del solido affiatamento politico che per anni aveva legato il primo cittadino e l’assessora.

Il nuovo assessore

La scelta del sostituto è comunque caduta su un profilo di alto spessore. Sergio Nuvoli è un giornalista professionista, addetto stampa e social media manager dell’Università di Cagliari con una solida esperienza nella comunicazione istituzionale e sindacale. Già presidente del Corecom Sardegna (il comitato regionale per le comunicazioni) e alla guida del Gruppo uffici stampa regionali, oltreché docente a contratto, Nuvoli è chiamato a imprimere una nuova direzione strategica alle politiche culturali della comunità asseminese.

La revoca

Revocate inoltre le deleghe a Marcello Malloru, sino a ieri sera assessore al Bilancio. Eletto sindaco a Burcei nella tornata elettorale di due mesi fa, Malloru manteneva formalmente l’incarico nella Giunta di Assemini dallo scorso 9 giugno. Il provvedimento firmato dal sindaco si è reso necessario a causa della concomitanza dei nuovi impegni istituzionali che vedono Malloru alla guida del centro del Gerrei. In attesa di una valutazione complessiva degli assetti di governo per garantire continuità ed efficienza all’azione amministrativa, le deleghe assessorili sono state assunte temporaneamente ad interim dal primo cittadino.

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