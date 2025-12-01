Terremoto in Giunta, il vicesindaco Mameli lascia la maggioranza 

Nei mesi scorsi qualche avvisaglia non era mancata, tra insolite assenze e abbandoni a metà seduta in Consiglio comunale oltre ad un dinamismo amministrativo che appariva alquanto scemato. Ora le dimissioni dalla maggioranza di Francesco Mameli, da quasi 10 anni vice sindaco ed assessore a Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente.

Il fresco ex braccio destro della sindaca Porrà si è accasato in minoranza formando il gruppo “Noi per Villamassargia” insieme al capogruppo Fabio Secci, altro ex di maggioranza e tra l’altro principale “picconatore” dell’attività di sindaca e giunta. Sulla scelta potrebbero aver pesato alcune voci insistenti su un diniego della sindaca ad un progetto politico per le prossime amministrative guidato da Mameli, ma il diretto interessato glissa adducendo come motivi degli sfilacciamenti insanabili in maggioranza: «Abbiamo sempre lavorato tantissimo - spiega - ma ultimamente è venuta a mancare la fiducia per diversità di vedute. Io mi sono allontanato e non c’è stato alcun passo verso di me. Vendette nel nuovo ruolo contro sindaca e Giunta? No, amo il mio paese, la mia opposizione sarà costruttiva». Protocollate venerdì, le dimissioni sono state ufficializzate domenica in un Consiglio comunale nel quale Debora Porrà ha comunicato di assumere le deleghe rimaste vacanti e individuato nel titolare dei Servizi sociali Marco Mandis il nuovo vice sindaco. La sindaca parla di «rammarico e delusione sia per la scelta fatta sia per i chiarimenti e le motivazioni chieste ma non avute da Mameli», smentisce dissidi legati alle prossime elezioni («non sapevamo nulla di questa sua volontà ma sarebbe comunque il gruppo e non io a decidere») e non sembra per ora intenzionata a nominare un nuovo assessore. «L’abbandono arriva negli ultimi mesi di legislatura quando invece occorrerebbe concretizzare gli sforzi fatti. Tuttavia, un albero che ha radici forti non teme la tempesta», è il commento finale di Porrà.

RIPRODUZIONE RISERVATA