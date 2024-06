Terremoto in aeroporto, incarichi dei vertici “vietati” 

La firma è di quelle pesanti. A vergare il “foglio di via” dalla guida della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, la Sogaer, è nientemeno che il Ragioniere Generale dello Stato, Biagio Mazzotta. La comunicazione è di quelle che si conviene a chi deve controllare i conti pubblici. Una sentenza senza appello: l’incarico di amministratore delegato della Sogaer e nomine varie, affidate a persone in quiescenza, sono vietate.

Incarichi vietati

Zero fronzoli. Scrive Mazzotta: « In ogni caso, per quanto di competenza, si ritiene che codesta Società, in quanto controllata da un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ricada nell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 e quindi è soggetta ai divieti in essa contenuti ». In pratica, la nomina dell’attuale amministratore delegato, Marino Piga, uomo di stretta “osservanza” del Presidente della Camera di Commercio, Maurizio De Pascale, è da ritenersi vietata. A richiedere il parere più pesante, quello della Ragioneria Generale dello Stato, era stato il Collegio sindacale di Sogaer, ben consapevole dei rischi legati all’affidamento di un ruolo così delicato ad un “pensionato” che, a rigor di legge, come spiega la motivazione del vertice contabile dello Stato, doveva essere vietato. Il tema della missiva era circoscritto: «quesito sulla durata e remunerabilità degli Amministratori in quiescenza».

Le scuse della società

A giustificazione della reiterata nomina di Piga alla guida della società aeroportuale e in diverse società connesse, la Sogaer aveva richiamato il parere reso, su richiesta di Unioncamere, dall’Ufficio legislativo del Ministero della Funzione Pubblica del 27 giugno 2023. In quell’occasione l’Ufficio aveva lasciato uno spiraglio: «si perviene a ritenere escluse dalla predetta norma “le fattispecie in cui il conferimento dell'incarico parzialmente vietato non dia luogo a un onere a carico dello Stato che vada, in particolare, ad aggiungersi a quello già sostenuto per il trattamento pensionistico del dipendente a riposo». La Sogaer aveva dato la sua interpretazione, ovviamente tutta protesa a salvare l’incarico di Piga e la sua retribuzione: «Premesso quanto sopra, codesta Società ritiene che le argomentazioni sopra svolte possano essere applicate anche con riferimento al proprio gruppo societario poiché i relativi costi di funzionamento non gravano sui conti dello Stato, né sulla Camera di Commercio, ente peraltro già di per sé (sulla base del sopra citato parere) non soggetto al divieto». L’illusione è durata giusto il tempo di un fulmine a ciel sereno, quello di un protocollo digitale impresso su carta intestata, schietta e decisa: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La norma violata

Il richiamo del Ragioniere Generale dello Stato è puntuale: « Al riguardo, si segnala preliminarmente che l’art. 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 fa divieto “alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione ».

Verdetto e conseguenze

Il verdetto è pesantissimo. Gli incarichi a Marino Piga sono vietati, con tutto quel che ne consegue: restituzione compensi e rischio legittimità per gli atti adottati sino ad oggi. Per la società di gestione è un colpo durissimo proprio perché la presa di posizione della Ragioneria Generale dello Stato è la più pesante nello scacchiere del controllo finanziario pubblico. Un parere, quello della Ragioneria, sollecitato più volte dal Presidente della ConfCommercio Alberto Bertolotti che, nelle scorse settimane, aveva persino presentato un esposto penale per chiedere l’intervento della Procura di Cagliari sulla vicenda e sui reati configurabili. Ora sarà difficile eludere la missiva di Roma.

