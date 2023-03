Terremoto dopo la condanna del sindaco 

Per l’ex vicesindaco è chiaro «che si sia interrotto quel filo di fiducia che unisce i cittadini agli amministratori e dunque questo fatto non può che avere come conseguenza le dimissioni dell’esecutivo e il ritorno alle urne». Dimissioni del sindaco ancor più necessarie «perché – dice ancora – ritengo che Murgioni abbia tutto il diritto di affermare la propria innocenza in tutti i gradi di giudizio libero da impegni amministrativi e istituzionali. Anche l’attuale esecutivo faccia un passo indietro per dovere di coscienza di fronte ai cittadini». Contu sin da oggi rinuncerà a qualsiasi incarico all’interno della Giunta: «Chiederò – conclude – la convocazione immediata di un Consiglio comunale per avere chiarimenti».

«Non posso che esprimere il dispiacere mio e della comunità – sottolinea Contu – nell’apprendere la notizia della condanna del sindaco Murgioni per peculato. Al dispiacere si aggiunge il rammarico di aver ricevuto appena due minuti dopo la diffusione sui giornali dell’esito della sentenza una mail dove mi si informava di essere stato destituito dall’incarico di vicesindaco». Contu assicura: «Non sono stato consultato dal sindaco, si tratta di una decisione senza fondati motivi se non quelli dettati da un atto impulsivo dovuto all’inaspettato esito del giudizio che lo vedeva imputato». Inoltre «lunedì mattina c’era Giunta, poteva dirmi qualcosa della sua idea di cambiare vicesindaco, non lo ha fatto. Perché?».

La condanna in primo grado a due anni e sette mesi del sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni per peculato riguardo la vicenda dei fondi ai gruppi in Consiglio regionale spacca la maggioranza a Castiadas. A pochi minuti dalla sentenza infatti il vicesindaco Gabriele Contu – il più votato con 96 preferenze – viene fatto fuori da Murgioni che lo sostituisce con Chantal Ingrid Magro «per la necessità – si legge nel decreto - di una rotazione degli incarichi». A stretto giro di posta l’ormai ex vicesindaco (che avrebbe comunque mantenuto all’interno dell’esecutivo le deleghe allo sport e alle attività produttive) chiede l’immediato ritorno alle urne.

La condanna in primo grado a due anni e sette mesi del sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni per peculato riguardo la vicenda dei fondi ai gruppi in Consiglio regionale spacca la maggioranza a Castiadas. A pochi minuti dalla sentenza infatti il vicesindaco Gabriele Contu – il più votato con 96 preferenze – viene fatto fuori da Murgioni che lo sostituisce con Chantal Ingrid Magro «per la necessità – si legge nel decreto - di una rotazione degli incarichi». A stretto giro di posta l’ormai ex vicesindaco (che avrebbe comunque mantenuto all’interno dell’esecutivo le deleghe allo sport e alle attività produttive) chiede l’immediato ritorno alle urne.

«Alle urne»

«Non posso che esprimere il dispiacere mio e della comunità – sottolinea Contu – nell’apprendere la notizia della condanna del sindaco Murgioni per peculato. Al dispiacere si aggiunge il rammarico di aver ricevuto appena due minuti dopo la diffusione sui giornali dell’esito della sentenza una mail dove mi si informava di essere stato destituito dall’incarico di vicesindaco». Contu assicura: «Non sono stato consultato dal sindaco, si tratta di una decisione senza fondati motivi se non quelli dettati da un atto impulsivo dovuto all’inaspettato esito del giudizio che lo vedeva imputato». Inoltre «lunedì mattina c’era Giunta, poteva dirmi qualcosa della sua idea di cambiare vicesindaco, non lo ha fatto. Perché?».

La fiducia

Per l’ex vicesindaco è chiaro «che si sia interrotto quel filo di fiducia che unisce i cittadini agli amministratori e dunque questo fatto non può che avere come conseguenza le dimissioni dell’esecutivo e il ritorno alle urne». Dimissioni del sindaco ancor più necessarie «perché – dice ancora – ritengo che Murgioni abbia tutto il diritto di affermare la propria innocenza in tutti i gradi di giudizio libero da impegni amministrativi e istituzionali. Anche l’attuale esecutivo faccia un passo indietro per dovere di coscienza di fronte ai cittadini». Contu sin da oggi rinuncerà a qualsiasi incarico all’interno della Giunta: «Chiederò – conclude – la convocazione immediata di un Consiglio comunale per avere chiarimenti».

Murgioni

Il primo cittadino rimanda al decreto che ha firmato: «Sto agendo – spiega Murgioni – nell’interesse della comunità. Ho scelto una donna, una persona di livello. Ho chiarito tutto nel decreto di nomina». La nuova nomina, insomma, «risiede esclusivamente nella finalità di meglio calibrare l’impegno amministrativo dei vari assessori». E poi sarebbe necessaria la rotazione degli incarichi «tenendo conto dell’attuale normativa sulla parità di genere».

Nel frattempo il sindaco, per effetto della legge Severino, rischia di essere sospeso dall’incarico per sei mesi. In quel caso subentrerebbe il vicesindaco, cioè la nuova vicesindaca, Chantal Ingrid Magro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata