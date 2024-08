Terremoto di magnitudo 5.0, panico tra turisti e residenti 

COSENZA. La terra ha tremato ieri a tarda sera in Calabria. Una scossa lunga, avvertita distintamente in gran parte della Regione e anche in Puglia che l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato con una magnitudo di 5.0 e che ha provocato scene di panico in varie località. Al momento non vengono segnalati danni, ma a scopo precauzionale la direzione regionale Vigili del fuoco Calabria ha disposto l'invio nella zona dell'epicentro di alcune squadre del comando di Crotone e del Comando di Cosenza. Epicentro che, sempre l'Ingv, ha individuato a Pietrapaola, comune non distante dalla costa ionica cosentina, al confine con la provincia di Crotone e a una profondità di 21 chilometri.

