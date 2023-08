Terremoto all’Anpi, la presidente se ne va 

Terremoto nell’Anpi cittadina. La presidente, Marta Farci, eletta lo scorso inverno, si dimette e lascia polemicamente l’associazione. Una lunga lettera, indirizzata al direttivo della sezione locale intitolata alla partigiana “Pina Brizzi” ha accompagnato la sua scelta «sofferta, ma ben ponderata».

La lettera

Nello scritto, rimbalzato in diverse chat di whatsapp, Farci spiega il perché della sua scelta. «Gli episodi che mi hanno fatta giungere a questa infelice conclusione sono innumerevoli. Primo fra tutti l'impossibilità nel condurre una riunione in modo corretto, educato e democratico, ma anche la solitudine nel portare avanti i progetti per i quali ho sempre usato il noi». Nella lettera Farci ricorda anche che l’Anpi «è e deve restare un’associazione apartitica e senza secondi fini», ed evidenzia di avere «perso autorevolezza non in quanto persona privata, ma da presidente dell’associazione». Marta Farci rivendica il suo entusiasmo nel portare avanti «gli ideali di democrazia, libertà, giustizia, della nostra amata Costituzione e credo di averlo fatto con passione e dedizione», ma oggi, a pochi giorni dalle sue dimissioni, non nasconde l’amarezza e la delusione.

Lo sfogo

«Sono stati anni prima da vicepresidente e poi mesi da presidente intensi, belli a tratti faticosi ma sicuramente soddisfacenti. Il progetto con le scuole è stato importante: vedere gli occhi curiosi dei bambini e dei ragazzi mentre scoprivano la Costituzione è la cosa più bella. Il mio tempo come presidente è finito quando mi sono resa conto che non tutti nell’Anpi avevano le mie stesse intenzioni. Propositi che poi sono quelli dell’associazione: perseguire la memoria di ciò che è stato e portare la Costituzione e la democrazia nella società civile». E aggiunge, guardando al futuro con la stessa grinta di sempre: «Il mio lavoro e il mio impegno non termineranno qui, mi metterò sempre a disposizione dell’Anpi, ma non più a Quartucciu».

L’associazione

Intanto il direttivo ha organizzato per il 5 settembre – proprio quando Marta Farci è fuori città - una riunione per discutere delle sue dimissioni e pensare al nuovo presidente. «Per motivi di riservatezza non possiamo anticipare nulla, ma ci sarà un comunicato ufficiale dell’Anpi», è la risposta del vice presidente Beppe Pisu. L’altro vice, Pierpaolo Fois, aggiunge: «Come vicario ho dovuto convocare il direttivo, prima di tutto per riflettere sulle dimissioni di Marta, un fatto che non può essere trascurato. Inoltre a me dispiace tantissimo perché ha fatto un buon lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA