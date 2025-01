Terremoto alla Regione: Todde dichiarata decaduta 

La voce ha iniziato a rimbalzare nelle chat nel primo pomeriggio: «Stasera notificano il provvedimento alla presidenza», «Oggi Todde crolla». Intorno alle 17, la conferma da fonti della Corte d’Appello: il collegio regionale di garanzia elettorale ha dichiarato decaduta dalla carica di consigliera regionale Alessandra Todde, che perderebbe quindi anche quella di presidente della Regione. Dopo un lungo lavoro di vaglio delle spese tenute durante la campagna elettorale dell’inizio del 2024, sono state rilevate delle inadempienze che hanno portato all’emissione di un’ordinanza ingiunzione indirizzata al Consiglio regionale, che adesso deve stabilire una data per la decisione sulla decadenza.

«Ricorrerò»

Una ratifica affidata all’Assemblea sarda. «La notifica della Corte d’Appello è un atto amministrativo che impugnerò nelle sedi opportune», ha dichiarato a stretto giro la governatrice del Movimento Cinquestelle, «ho piena fiducia nella magistratura, e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell’interesse del popolo sardo». Poi sui social: «Sono qui, determinata a portare avanti il mio lavoro quotidiano con dedizione». Todde impugnerà la decisione di fronte al giudice monocratico. Nel frattempo, fino al pronunciamento del tribunale, resterà in carica. Se il tribunale ordinario dovesse confermare quanto scritto nel provvedimento amministrativo, probabilmente la presidente si rivolgerà all’ultimo grado di giudizio, la Cassazione. Inevitabilmente trascorrerebbe del tempo, durante il quale Todde continuerebbe a ricoprire il suo ruolo in Giunta. Diventando più debole agli occhi del centrodestra, ma anche all’interno dello stesso Campo largo.

Vertice urgente

Ieri la notizia è filtrata mentre il Pd era riunito in direzione regionale a Oristano per discutere della riforma della Sanità. Gli interventi erano incentrati su questo, ma il chiacchiericcio di sottofondo nella sede di via Canepa era tutto dedicato al terremoto appena scoppiato. E poco prima dell’avvio dei lavori, il segretario Piero Comandini, che è anche presidente del Consiglio regionale, ha convocato per oggi alle 10 una conferenza dei capigruppo di maggioranza urgente.

Poche reazioni in maggioranza. Desirè Manca (M5S), assessora al Lavoro, ha commentato le parole della presidente: «Da una donna delle istituzioni non si poteva avere una risposta migliore, l’unica possibile a chi festeggia il colpo di coda, l’ultimo possibile, di chi all’improvviso si vede privato di poteri e prebende. Evidentemente dà fastidio chi mina dalle fondamenta un sistema di potere e controllo rodato. Siamo quel sassolino che inceppa il meccanismo. La battaglia è appena iniziata, e noi siamo pronti, non abbiamo paura». Marco Meloni, senatore del Pd, trova condivisibile quanto affermato da Alessandra Todde, «la quale ha chiarito che è giusto rispettare le decisioni della magistratura: mi auguro che in tali sedi possa essere garantito il rispetto della volontà degli elettori». «Siamo fiduciosi», scrive in una nota il capogruppo Dem in Consiglio Roberto Deriu, «la presidente dimostrerà la correttezza della propria condotta e il nostro lavoro a vantaggio della Sardegna proseguirà con maggiore energia».

Il centrodestra

Secondo il deputato e segretario regionale di Forza Italia Pietro Pittalis – sua una richiesta di accesso agli atti al collegio regionale di garanzia su alcune segnalazioni di anomalie – «il collegio ha fatto il suo lavoro correttamente perché composto da autorevoli magistrati della Corte d’Appello, e come tale la sua decisione va rispettata». Per l’azzurro, «andare avanti nelle more dell’impugnazione significa accollarsi una responsabilità gravissima sulla quale rifletterei, perché se la decadenza fosse confermata, ci troveremmo dinanzi all’illegittimità di atti e a conseguenti responsabilità sotto il profilo erariale». Anche per questo, «inviterò il gruppo regionale di FI ad astenersi dal concorrere ad atti, quali espressione di pareri o di altra natura, che possano in qualche modo legittimare l’azione amministrativa di governo di per sé illegittima».

Per il deputato della Lega Dario Giagoni, «la decisione del collegio apre un capitolo di profonda incertezza istituzionale e politica, con la concreta possibilità di un ritorno alle urne, aprendo a scenari di profonda instabilità in un momento già segnato da sfide economiche e sociali per la Sardegna». Ad ogni modo, «è necessario il rispetto assoluto della legalità». Per FdI interviene il deputato Salvatore Deidda: «Tutta la vicenda rappresenta una bruttissima figura, o non sanno come si rendicontano le spese elettorali o pensano di essere più furbi degli altri. Ma le elezioni si vincono rispettando le regole. Pretendiamo trasparenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA