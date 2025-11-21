Terremoto alla Asl: Bitti si dimette 

Un contrasto insanabile ai vertici dell’Asl3 di Nuoro è deflagrato ieri con le dimissioni irrevocabili del direttore sanitario Pier Paolo Bitti, in carica da giugno. La voce circolava negli ambienti sanitari, ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale con la deliberazione firmata dal commissario straordinario Angelo Zuccarelli, che ha assunto l’incarico ad interim. Subito le prime reazioni: «Si dimette un uomo scelto dal commissario» evidenzia Pierluigi Saiu.

Un addio fragoroso

Alla base della decisione di Bitti, ci sarebbero contrasti rilevanti su scelte gestionali. Lo scontro sarebbe cresciuto fino alla rottura. La delibera del commissario prende atto delle dimissioni e affida a Zuccarelli la guida ad interim della Direzione Sanitaria, «fino a formale nomina del nuovo direttore». A far rumore anche la decisione di non affidare la supplenza a Mauro Pisano, direttore della Cardiologia, indicato a luglio - formalmente nella delibera 254 - «naturale sostituto» in caso di assenza di Bitti. La scelta di accentrare è interpretata come forte tensione interna. Oltre alla Direzione Sanitaria, Zuccarelli ha anche l’interim del Distretto di Siniscola. Le dimissioni di Bitti assumono un rilievo regionale. Il dirigente, è considerato vicino ad Alessandra Todde: la moglie di Bitti, Rosa Canu, ricopre un incarico nella struttura dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. Nell’ambiente politico c’è chi legge l’accaduto come un avviso di sfratto a Zuccarelli. Intanto il mandato del commissario è in scadenza e non rinnovabile perché non è nell’elenco nazionale degli idonei. Per la successione potrebbe ritornare in auge il nome del maddalenino Antonio Barretta.

Reazione politica

Saiu attacca la Giunta Todde e la legge regionale che ha sostituito i manager con commissari «più graditi». Segnala che la norma è oggetto di ricorso in Corte costituzionale. Ricorda l’assenza dei requisiti di Zuccarelli, e che su questo Bartolazzi aveva annunciato un ricorso «ma non si è saputo più nulla». Poi punta il dito sull’emergenza sanitaria del Nuorese: assenza di medici di base, pediatri, difficoltà al San Francesco. Ricordando che, insieme ai consiglieri provinciali Corda e Fresu, ha chiesto un Consiglio provinciale straordinario sulla sanità, senza risposta. «A sinistra le priorità sono altre».

