Terremoto al Tempio, si dimette l’allenatore 

Tempio. Dall’esterno può apparire come il classico fulmine a ciel sereno. Ma evidentemente le dimissioni da allenatore del Tempio presentate ieri dall’ozierese Giuseppe Cantara assieme ai suoi collaboratori Vico Chessa (il vice) e Giovanni Farina (il preparatore dei portieri) sono legate a problemi stratificatisi nel tempo.

La sconfitta di domenica nel derby col Calangianus, pur se dolorosa, da sola non giustifica questa decisione. È illuminante la comunicazione inviata dall’ex tecnico alla società: «Abbiamo percepito che, nelle ultime settimane, il clima non fosse più lo stesso e sia venuto a mancare alla squadra qualcosa in termini di mentalità, convinzione e, in alcuni casi, atteggiamento». Eppure le due stagioni vissute da Cantara ai piedi del Limbara sono state all’insegna delle soddisfazioni. Nella prima è arrivata la vittoria del campionato di Promozione, con una cavalcata sicura e continua: i galletti hanno primeggiato sin dalla terza giornata. In questa che va a concludersi (mancano due gare) al di là della loro storia e blasone gli azzurri si presentavano in Eccellenza comunque come matricole. Nonostante questo, la squadra è sempre stata nelle posizioni di vertice. Solo nell’ultimo periodo, forse dal pareggio interno col Bosa, qualcosa del bel giocattolo si è rotto. «Questa decisione», ha concluso Cantara, «deve servire da stimolo e aiuto ai ragazzi per proseguire il cammino in campionato e nei playoff». Da voci tutte da confermare, come successore potrebbe arrivare Luca Rusani, già ex giocatore azzurro.

RIPRODUZIONE RISERVATA