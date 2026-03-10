Terremoto al Lanusei: via l’allenatore Piras 

Lanusei. C’è una mancanza che spicca nel comunicato del Lanusei sull’esonero del tecnico Alberto Piras. Dice tutto su come il rapporto tra il 44enne tecnico di Bari Sardo e il club si fosse sfilacciato da tempo.

Nella nota la società non menziona né lui né il suo vice, Enrico Cuccu, anch’egli sollevato dall’incarico. È finita con uno strappo doloroso ma lasciarsi con una stretta mano, anche alla luce delle tensioni verbali al triplice fischio della gara persa domenica scorsa in casa contro il Santa Teresa (battibecco a distanza tra Cuccu e il dirigente Mauro Pretti), sarebbe stato impossibile per la piega presa dalla situazione, per le implicazioni emotive e per il logorio dell’ultimo mese, segnato da quattro sconfitte di fila: «La decisione è stata presa dalla società a seguito di valutazioni legate a dinamiche interne e comportamentali che, nelle ultime settimane, non hanno più consentito di proseguire il percorso con la necessaria serenità».

Piras (con il suo vice) è l’allenatore che, lo scorso anno, ha guidato la squadra al ritorno in Eccellenza. Fino a un mese fa, appena dopo la vittoria nel derby contro il Tortolì, i suoi uomini erano a -2 dalla vetta del torneo. Dopodiché la squadra ha subito una flessione, sebbene sia ancora in zona playoff occupando il quinto posto.

Le scorie del dopo partita di domenica sono solo la punta dell’iceberg di un rapporto sfilacciato. «La società desidera comunque ringraziare entrambi per il lavoro svolto dal punto di vista tecnico e tattico durante la loro esperienza con la maglia del Lanusei, augurando loro le migliori fortune per il futuro professionale», si chiude la nota.

Che l’ambiente fosse turbolento lo si era capito già domenica sera, quando il terzo componente dello staff di Piras, Massimo Pisu (allenatore dei portieri), si era dimesso. La dirigenza è al lavoro per individuare il traghettatore che dovrà preparare i prossimi impegni della squadra, che sarà di scena domenica a Nuoro.

