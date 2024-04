Terremoto a Taiwan: nove morti 

Taipei. La terra trema a Taiwan. Almeno nove persone sono morte, decine sono sotto le macerie e 946 sono rimaste ferite, nell’ultimo bollettino, nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito l’isola nella notte italiana tra martedì e ieri. Una scossa definita la più potente da oltre 25 anni, che si aggira in una magnitudo intorno ai 7,5 secondo l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), 7,4 secondo l’United States Geological Survey (USGS) e 7,2 per l’agenzia meteorologica taiwanese (CWA). Tutti i decessi sono avvenuti nella regione di Hualien, vicino all’epicentro del terremoto nella parte orientale dell’isola: 3 delle vittime sono morte lungo un sentiero, schiacciate dalle rocce. Un camionista è rimasto ucciso da una frana mentre si avvicinava a una galleria.

Le scosse

Il terremoto si è verificato nella notte italiana, ed è stato seguito da diverse scosse di assestamento. L’epicentro è stato individuato in acque poco profonde al largo della costa orientale di Taiwan. Le severe norme edilizie e la buona preparazione ai disastri sembrano aver evitato una grande catastrofe per l’isola, che è regolarmente colpita da terremoti anche se decine di edifici sono stati danneggiati. A Hualien, «due edifici sono crollati» intrappolando le persone, ha detto un funzionario dei vigili del fuoco di questo porto di quasi 100.000 abitanti, situato ai piedi di una catena di montagne e gole. I bulldozer sono stati mobilitati per rimuovere le rocce che bloccavano le strade della città: le autorità temono che gli automobilisti possano rimanere intrappolati all’interno dei tunnel che portano al centro città. «Dobbiamo controllare attentamente quante persone sono intrappolate e dobbiamo salvarle rapidamente», ha detto ai giornalisti il vicepresidente Lai Ching-te, destinato a diventare il nuovo presidente di Taiwan a maggio. Un magazzino nella municipalità di Nuova Taipei è crollato: secondo il Comune almeno 50 sopravvissuti sono stati estratti dalle rovine.

I chip

L’attività in alcune fabbriche della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande produttore di chip al mondo, è stata brevemente interrotta. L’attuale presidente Tsai Ing-wen ha ordinato alle agenzie governative locali e centrali di coordinarsi e ha annunciato che l’esercito fornirà supporto. La linea ferroviaria principale che collega la capitale Taipei al sud lungo la costa orientale è stata interrotta in diversi punti ed è in fase di riparazione. Il terremoto ha inizialmente attivato l’allerta tsunami a Taiwan, nelle isole sud-occidentali del Giappone e in diverse province delle Filippine, dove le popolazioni delle zone costiere sono state invitate a cercare zone più elevate. Le autorità giapponesi e filippine hanno poi revocato l’allerta.

Nel settembre 1999, un terremoto di magnitudo 7,6 uccise 2.400 persone, il peggior disastro nella storia moderna di Taiwan. La Cina, che considera Taiwan parte del suo territorio, ha affermato di osservare il terremoto «con molta attenzione» e di essere «pronta a fornire aiuti alle vittime», secondo l’agenzia di stampa nazionale New China. Allo stesso modo anche gli Usa si sono detti «pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria».

