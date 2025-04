«Terremo in paese i carabinieri» 

Corsa contro il tempo per non perdere la caserma dei carabinieri, considerata “inadeguata e antigienica” dalla Asl del Medio Campidano: Sardara si mobilita per salvare un presidio di legalità che compie 85 anni. «Ho chiesto un incontro in Prefettura – ricorda il sindaco Giorgio Zucca – alla presenza del Comando provinciale dell’Arma. Ho comunicato le procedure avviate per trovare una soluzione. L’eventuale trasferimento a San Gavino rappresenta una situazione d’urgenza e temporanea: ho assunto l’impegno di realizzare gli interventi richiesti».

Inagibilità

La conferma dello stato precario dell’edificio, inserito nel patrimonio dei beni storici, arriva dal verbale della Asl del Medio Campidano: “Tutti gli ambienti, in particolare l’ufficio di ricezione del pubblico e l’armeria, presentano umidità e muffe, intonaci staccati», vi si legge. “Il servizio igienico non idoneo deriva anche dal malfunzionamento dell’impianto fognario. Dagli infissi danneggiati, l’acqua piovana compromette l’impianto elettrico e le apparecchiature digitali. Occorrono interventi di manutenzione straordinaria nel più breve tempo possibile, tali da garantire condizioni ottimali di salubrità di vita e di lavoro”.

Un giudizio duro ma condiviso dal sindaco «Un sopralluogo dei nostri tecnici – ammette Zucca – ha verificato che le condizioni dell’immobile non sono conformi agli standard richiesti per una caserma dei carabinieri. L’ufficio ha predisposto un progetto di massima per un costo che si aggira sui 250-300 mila euro. Le difficoltà economiche dei Comuni sono note e noi non siamo l’eccezione, ma il piano di salvezza è pronto».

Il piano di Zucca

Si parte con una variazione di bilancio di 70-80 mila euro, il tanto per iniziare dalle emergenze, come eliminare umidità e muffe dalle pareti, rendere agibili i bagni. «Ho bussato –continua Zucca – alle porte della Regione per un finanziamento. Ho colto l’invito di predisporre il progetto, in vista dei bandi (credo imminenti) per fondi destinati alle opere pubbliche. Intanto ho preso l’impegno di lasciare l’alloggio per il personale, considerato che, trovandosi al primo piano, non soffre le carenze del piano terra».

Davanti al prefetto Giuseppe Castaldo, il sindaco si è impegnato a «individuare una sede da adibire a ufficio dell’Arma: sarà garantita la presenza dei militari che potranno ricevere direttamente i cittadini, evitando che questi debbano spostarsi a San Gavino per qualsiasi necessità. La scelta è caduta sul caseggiato di Villa Diana, adiacente all’Aula consiliare»: un locale in pieno centro, accessibile a tutti in sicurezza, video-sorvegliato.

Impegno bipartisan

La minoranza si allinea alla maggioranza: «La caserma va salvata», concorda il capogruppo, Ercole Melis. «Le criticità del caseggiato sono note da tempo. Gli interventi del Comune, per tamponare le emergenze, non sono mancati. Ora è il momento di risolvere le questioni annose. Il nostro sostegno sarà al massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA