«Terremo conto delle esigenze di tutti» 

La premessa, dice l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, è che «dove sarà possibile, l’amministrazione terrà conto di tutte le esigenze dei residenti e dei commercianti. Appena gli uffici incontreranno», la settimana prossima, «la ditta che effettuerà i lavori, si deciderà sulle modalità dell’intervento in viale Trieste». Per ora l’unica cosa certa è che con i sei milioni a disposizione il Comune riqualificherà interamente il tratto tra piazza del Carmine e l’incrocio con via Roma, e per questo motivo «subito dopo Pasqua» la strada sarà chiusa e partirà il secondo step della nuova viabilità che istituirà il doppio senso in via Roma (tra via Maddalena e viale Trieste) e il nuovo senso unico, direzione via Roma, di via Maddalena (opposto a quello odierno). «L’intervento in viale Trieste è di quelli “importanti” perché la riqualificazione sarà totale. Lo scarico e carico delle merci sarà sicuramente assicurato, poi man mano che si procederà con i lavori per eventuali esigenze particolari si concorderà con l’impresa e l’amministrazione come risolvere». Nessun problema per i mezzi di soccorso: il transito sarà garantito. «Chiediamo ai cittadini collaborazione durante l’intera fase dei lavori», conclude l’assessore Mereu, «l’amministrazione sarà a disposizione per venire incontro alle esigenze di tutti». ( ma. mad. )

