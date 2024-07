Terre rare tra gli scarti delle cave 

«Gli scarti di lavorazione sono una grande risorsa perché fino a ora sono stati accumulati in discarica, mentre possono essere sfruttati al 100 per cento in sostituzione dell’attività estrattiva mineraria», dice la docente dell’università di Ferrara, Carmela Vaccaro. Li chiamano sfridi e sono stati sempre snobbati. Oggi sono risorse su cui puntare per valorizzare un comparto - quello lapideo - dalle enormi potenzialità. Con l’innovazione tecnologica da una parte e l’emergenza climatica dall’altra, gli occhi sono puntati sulla cave di marmo e granito. Sulle “terre rare”. Ieri incontro assai partecipato a Orosei. «La Regione farà la sua parte», dice l’assessore all’Industria, Emanuele Cani.

Nuove opportunità

Minerali ed elementi preziosi. Per il ministro Urso - recente decreto alla mano - inizia una corsa all’oro. Occorre contrastare il monopolio cinese delle terre rare. Ecco spiegato l’incontro di ieri messo in piedi dall’Associazione cave e miniere di Sardegna, dal titolo eloquente: “Una risorsa per la transizione”. «Gli scarti di lavorazione delle cave di Orosei e Buddusò possono consentire, a basso costo, di riqualificare il suolo e di ottenere le materie che ci servono per l’industria tecnologica e per affrontare le sfide del futuro - spiega Vaccaro -. La transizione ecologica, fondamentale con il “Green deal” europeo, può essere supportata dalla valorizzazione di queste risorse. La Sardegna può avere un ruolo importante per garantire le sfide del futuro, per quanto riguarda digitalizzazione e transizione. I siti di Orosei e Buddusò non sono in competizione fra loro, anzi in sinergia. Il futuro del comparto può essere davvero florido».

Rarità

Lantanio, cerio, praseodimio, samario e neodimio. Sono alcune delle cosiddette terre rare individuate tra gli scarti delle cave di granito di Buddusò. Un tesoro nascosto tra i blocchi di pietra. «Come Regione investiremo parecchio su questa opportunità che riteniamo possa dare grossi benefici all’intera Isola», dice l’assessore Cani, con accanto la governatrice Alessandra Todde. Giovanni Soro, produttore di granito a Buddusò, aggiunge: «Questo percorso darà vita a una nuova economia, a un “sistema Sardegna”». Massimo Gallus, produttore di marmo a Orosei, conclude: «Dobbiamo sfruttare questa occasione che la natura ci sta offrendo».

