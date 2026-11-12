Terre rare, martedì l’Aula delibererà il no al progetto di ricerca

Prosegue l’impegno del Comune di Gonnosfanadiga sulla vicenda del progetto di ricerca mineraria “Pira Inferida”, presentato dalla società Raw Materials Italia Srl nell’area del Monte Linas.

Martedì prossimo alle 18, nell’aula del Municipio, è in programma un nuovo Consiglio comunale nel corso del quale sarà sottoposta all’approvazione la delibera di diniego dell’intesa, ai sensi della legge regionale 15 del 2002. Un passaggio amministrativo di particolare importanza, che si aggiunge alle numerose iniziative già intraprese dal Municipio per affrontare la questione, informare la popolazione e coinvolgere la comunità.

Il percorso è stato portato avanti anche attraverso le precedenti sedute del Consiglio comunale, con l’obiettivo di garantire trasparenza, condivisione e piena consapevolezza su una vicenda che interessa direttamente il futuro del territorio.

La Giunta rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare. La tutela del Monte Linas, dei suoi boschi e del suo patrimonio ambientale è una responsabilità che riguarda l’intera comunità.

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