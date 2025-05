Terre rare, c’è l’accordo: sbloccate le armi per Kiev 

WASHINGTON. Con l'accordo sui minerali e il fondo per la ricostruzione siglato con gli Usa, Kiev sembra segnare un punto a suo favore nei negoziati sul conflitto, dopo le tensioni nello Studio Ovale fra Trump e Zelensky e l'apparente sbilanciamento di Washington verso Mosca. Un segno tangibile è il disco verde del Dipartimento di Stato americano per esportare «50 milioni di dollari o più» di hardware e servizi per la difesa in Ucraina. Si tratterebbe della prima autorizzazione di questo tipo da quando Trump ha sospeso gli aiuti militari a Kiev dopo il suo insediamento.

Parallelamente, il senatore repubblicano Lindsey Graham ha annunciato sanzioni «devastanti» se Putin non accetterà negoziati. Per blindare la svolta, il parlamento ucraino si affretta a ratificare l'accordo sui minerali, con un voto previsto già l'8 maggio. «Questo accordo ci consentirà di difendere meglio il nostro Paese qui e ora, di proteggere meglio i nostri cieli grazie ai sistemi di difesa aerea americani», ha spiegato il premier Denys Shmyhal. In sintesi, l'accordo garantirà agli Stati Uniti un accesso preferenziale a investimenti nell'estrazione delle risorse naturali ucraine e finanzierà investimenti per la ricostruzione del Paese. E i nuovi aiuti militari potranno essere conteggiati come contributo di Washington al fondo congiunto per la ricostruzione.

