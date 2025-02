Terre rare, accordo tra Usa e Ucraina Zelensky da Trump 

Washington. L’intesa tra Usa e Ucraina sulle terre rare per un valore di 500 miliardi di dollari, bloccata la scorsa settimana da Volodymyr Zelensky per le condizioni capestro imposte da Donald Trump, sembra a un passo dalla firma. «Abbiamo praticamente negoziato il nostro accordo», ha confermato ieri il presidente Usa (in Italia era notte), «vogliamo i nostri soldi indietro». Trump ha voluto anche aggiungere che «senza gli Stati Uniti, i loro soldi e le apparecchiature militari la guerra sarebbe finita in un periodo breve». La dichiarazione è arrivata dopo alcune anticipazioni del Financial Times e di un alto funzionario ucraino: «Gli Usa hanno tolto le clausole sfavorevoli, venerdì potrebbe esserci la firma a Washington». Giorno in cui proprio Zelensky potrebbe recarsi nella Capitale americana per incontrare Trump. «L’ho sentito dire», ha confermato il presidente Usa, «se vuole fare la visita per me va bene». Poi, a guertra finita, «ci sarà bisogno di qualche forma di peacekeeping, troveremo qualcosa che sia accettabile per tutti».

Nel frattempo procedono anche su altri fronti i negoziati con la Russia, che ha sottolineato le «vaste opportunità» per l’estrazione delle sue terre rare. E proprio Trump ha detto che «mi piacerebbe un accordo per accedere alle terre rare russe». Il primo passo secondo il portavoce Dmitry Peskov deve essere «la soluzione della crisi ucraina». Poi i due Paesi potranno dedicarsi a «progetti commerciali, economici e di investimenti». Tra cui l’estrazione delle terre rare, «l’America ne ha bisogno e noi ne abbiamo in abbondanza». Proposta spalleggiata dal presidente Usa, che ha aggiunto: «La revoca delle sanzioni alla Russia a un certo punto sarà sul tavolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA