Terre rare a Montevecchio 

Tra gli scarti minerali di Montevecchio, a Guspini, si nasconde un tesoro di zinco e altri materiali, tra cui le “terre rare” che potrebbero diventare cruciali per l’industria tecnologica e la costruzione di telefoni, computer e sensori elettronici. Lo afferma uno studio condotto dal dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell'Università di Cagliari, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale “Minerals”. Questi residui, che derivano dal trattamento dei minerali, contengono materiali di valore economico, ma sono anche una minaccia per ambiente ed ecosistemi. Tuttavia, il loro riciclo potrebbe non solo apportare benefici economici ma anche contribuire positivamente alla sostenibilità complessiva del settore minerario.

I minerali

La Sardegna era una regione rilevante a livello europeo per l'estrazione di minerali di piombo e zinco. Allo stesso modo lo era Montevecchio. Lo studio si concentra nell’area del cantiere Sanna e mette in luce la doppia natura dei rifiuti minerari, ricchi di piombo, zinco e terre rare come il lantanio, il cerio e il neodimio. Inoltre, nelle patine bianche nel letto del fiume, oltre ai minerali contenenti zinco – come l’idrozincite e la zincite – si rilevano concentrazioni elevate di queste terre rare, fondamentali per la costruzione di apparecchi elettronici e magnetici, nonché di impianti di produzione e conversione di energie green.

La ricerca

Lorenzo Sedda, studente al primo anno di dottorato, è il primo firmatario dello studio, sviluppato insieme a Giovanni Battista De Giudici (professore ordinario di Mineralogia), Stefano Naitza (ricercatore di Georisorse), Dario Fancello e Francesca Podda (tecnici del dipartimento). Sedda spiega: «Gli sterili contengono materiali di valore economico che rappresentano una minaccia per ambiente ed ecosistemi». Il progetto di dottorato mira a studiare e caratterizzare discariche minerarie per identificare queste materie prime critiche. «Il riciclo di questi residui per l’estrazione di metalli e metalloidi, se presenti in concentrazioni economicamente vantaggiose, contribuirebbe anche alla rimozione di una fonte di inquinamento», continua. Sulla questione dell’estrazione di materiali rari, Sedda spiega che una tecnica potrebbe essere la separazione mediante l’uso di reagenti chimici per ottenere l’elemento utile: «Il residuo impoverito potrebbe essere impiegato per riempire i vuoti lasciati dall’attività mineraria, prevenendo eventuale sprofondamento del suolo».

Dove sono

Delle terre rare, la Cina detiene quasi completamente il monopolio e solo di recente, in Svezia, ne è stato scoperto un giacimento. «L’Europa punta sulla ricerca di materie critiche in tutto il territorio degli stati membri», specifica Sedda. Per De Giudici, il futuro è dalla loro parte: «Lo sviluppo economico futuro è condizionato ancora oggi dalla disponibilità dei metalli e dalla sostenibilità dei nostri sistemi industriali. Innovazione e ricerca sono centrali per il reperimento dei metalli critici», sostiene De Giudici, specificando che l’Ue importa i metalli critici come zinco, ma anche altri metalli della tradizione mineraria sarda. «Oggi – continua De Giudici – le attività minerarie si svolgono con impatti ambientali controllati, a differenza del passato. Il riutilizzo degli scarti minerari diventerà pratica comune». Questo studio è il punto di partenza di un progetto più ampio sulla scoperta di materiali critici in Sardegna, in cui è coinvolto anche un altro dottorando del dipartimento, Antonio Attardi.

