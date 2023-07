Terre di Mare, “Silent Land” al Festival 

Scalda i motori la nuova edizione di Cinema delle Terre del Mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero che ha in programma una due giorni di anteprime con la proiezione – per la prima volta nel nord Sardegna - di “Silent Land”. Per il film si tratta di un ritorno a casa, nei luoghi in cui è stato girato e cioè nella Riviera del Corallo, con Alghero che torna città del cinema dopo i fasti hollywoodiani degli anni ’60 e ’70.

Ad accompagnare la proiezione del lungometraggio saranno la regista Aga Woszczyńska, classe 1984, e il produttore italiano Giovanni Pompili, che incontreranno il pubblico di Alghero, nell’anteprima di Cinema delle Terre del Mare, oggi a partire dalle 21 al cinema Miramare; e quello di Sassari, domani al Cityplex Moderno, sempre a partire dalle 21. Entrambi gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission e con I Wonder Distribution.

Il film racconta la storia di una giovane coppia polacca che affitta una villa sull’Isola per godersi la vacanza ideale. Le aspettative dei due però si scontrano con la realtà quando si rendono conto che la piscina non è agibile. Ignorando i problemi di siccità, insistono perché venga riparata e riempita. Ma la presenza di uno sconosciuto, addetto alla riparazione, apre una crepa nell’apparente idillio e innesca una serie di eventi che porterà i due ad agire in modo istintivo e irrazionale, trascinandoli verso il punto più oscuro della loro relazione. Il film è stato girato interamente in Sardegna, e per gran parte nel golfo di Porto Conte.

RIPRODUZIONE RISERVATA