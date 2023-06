Terre d’acqua dell’Oristanese, nasce il Parco regionale 

Si avvicina l’idea concreta della realizzazione di un Parco regionale delle Terre d’acqua dell’Oristanese. Dopo la firma del contratto delle zone umido-costiere da parte di numerosi comuni ed enti interessati, e l’istituzione di un gruppo di coordinamento, la parola passa ai cittadini.

Martedì 7 a Oristano il primo incontro del percorso aperto a tutti: “ascoltiamo le tue terre d’acqua”, è il nome per l’evento che si terrà mercoledì a Nurachi. L’obiettivo è ascoltare le idee della comunità e sensibilizzare l’opinione pubblica su una importante occasione che potrebbe consentire «una moderna gestione delle aree protette», spiega il sindaco di Nurachi Renzo Ponti. La nascita del Parco «sarà utile anche a migliorare la conoscenza delle zone umide e ridurre le minacce per gli ecosistemi marini» , commenta il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, mentre per l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda si presenta «l’opportunità di trasformare il potenziale economico e culturale dei siti Ramsar in un modello di equilibrio fra istanze ambientali e sociali» .

Il gruppo di coordinamento, presieduto dal sindaco di Nurachi, è composto dai comuni di Oristano, Nurachi, Terralba, Arborea, Palmas Arborea, Arbus, Guspini, Riola, Cabras, San Vero, Santa Giusta e dal Consorzio di Bonifica, la Provincia e dall’Assessorato regionale dell’Ambiente. Le Terre d’acqua dell’Oristanese sono composte da 6 siti Ramsar, dall’Amp del Sinis, numerosi stagni, siti che fanno parte della Rete n atura 2000

