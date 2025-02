Terre Cotte, via il gestore del chiosco 

Sfratto per il titolare del bar-pizzeria all’interno del parco comunale delle Terre cotte di corso Europa ad Assemini. La notizia della risoluzione del contratto di affidamento novennale stipulato nel 2017 con il Comune è ormai di dominio pubblico: «Nel rapporto con il concessionario - ha dichiarato il sindaco Mario Puddu - sono stati rilevati diversi profili di inadempimento. Di conseguenza abbiamo proceduto ad adottare gli atti di risoluzione contrattuale. Se non rilascerà l'immobile spontaneamente daremo corso a un rilascio forzoso». Prossimi passi? «Il recupero dei canoni non corrisposti e la pubblicazione di un nuovo bando di concessione incentrato sulla migliore offerta economica e sulla capacità di far vivere il parco».

L’accordo

Il punto ristoro aveva chiuso i battenti a gennaio. La gestione era stata affidata nel maggio del 2017 Giuseppe Perra, 59 anni di Sinnai, titolare delle ditte Gcvf e Gpr Security istituto di vigilanza, dopo che l’amministrazione aveva eseguito i lavori di manutenzione straordinaria nello stabile.

Il contratto prevedeva che l’imprenditore, prima di aprire il locale, si occupasse a proprie spese dei lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato e dell’adeguamento degli impianti alle norme igienico-sanitarie per l’ottenimento dell’agibilità, arrivata solo nell’agosto del 2018.

Nell’accordo era previsto l’obbligo di pagare il canone di locazione progressivo: da 1.950 euro per il primo anno si sarebbe arrivati ai 13.050 euro dalla sesta (il 2023) alla nona annualità (il 2027). Nelle casse del Municipio sono arrivati solo i pagamenti delle prime due annualità, oggi il Comune vanta un credito di 57mila euro, una delle motivazioni per le quali si è risolto il contratto. A questa si aggiungono una serie di inadempienze: l’allestimento parziale del punto di ristoro e la mancanza di custodia, animazione e promozione dell’area.

Le reazioni

Secondo Diego Corrias, oggi all’opposizione ma in passato assessore nella Giunta della sindaca Sabrina Licheri(M5S), «gli uffici comunali hanno fatto di tutto per venire incontro al gestore, evidentemente la risoluzione del contratto era l’unico esito possibile. Un contratto dal canone basso che offriva ampi margini per sviluppare l’attività. Ora la priorità della giunta deve essere ridare al più presto un nuovo punto di ristoro alle tante famiglie e ragazzi che frequentano il parco».

D’accordo Niside Muscas (centroderstra): «Non avere un gestore per il parco solleva interrogativi importanti sulla fruibilità degli spazi pubblici. È un’area preziosa per la comunità, ma per essere davvero fruibile ha bisogno di servizi adeguati. Un parco attrezzato, con un punto ristoro e un sistema di sorveglianza efficienti, garantirebbe maggiore sicurezza e vivibilità».

Sulla stessa linea Alessandro Casula (Pd): «Gestire un bene pubblico è una responsabilità che va rispettata, proprio come quando si affitta una casa: se l’inquilino non paga e non rispetta gli accordi, il proprietario deve intervenire per tutelare il proprio bene. Allo stesso modo, il Comune ha il dovere di garantire che chi ottiene in concessione uno spazio pubblico ne abbia cura e rispetti gli impegni presi con la cittadinanza».

