«Terre cotte, nuovi servizi nel parco» 

Il parco comunale nel cuore di Assemini si rinnova. Quello delle Terre cotte in corso Europa rappresenta uno dei principali punti d’incontro cittadino per i circa 3mila tra bambini e ragazzi dagli zero ai 14 anni. Un luogo di svago dove le famiglie possono godere del verde pubblico e dei giochi condivisi.

La situazione

Alla richiesta più volte avanzata dai genitori di mettere in sicurezza, pulire e ampliare le aree gioco, l’amministrazione aveva risposto un mese fa: «Al momento stiamo partecipando - dichiarava l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni - al progetto del Plus servizi sociali per l’integrazione delle aree giochi esistenti con nuovi giochi inclusivi. Nell’ambito dell’appalto della gestione del verde abbiamo chiesto alla ditta di programmare la manutenzione dei giochi esistenti o l’eventuale loro sostituzione qualora non fosse possibile recuperarli non intaccando la loro sicurezza».

Ricerca di fondi

Nel contempo il Comune si è attivato decidendo di prendere parte al progetto “Sport di tutti - parchi 4-14”, lanciato dal Dipartimento per lo sport in collaborazione con la società Sport e salute, che ha come obiettivo la realizzazione di nuove aree attrezzate destinate ai giovanissimi dai 4 ai 14 anni in cofinanziamento con i Comuni. L’importo massimo finanziabile è di 200 mila euro. Assemini si limiterà a chiedere il finanziamento di una struttura da 50mila euro. Le attrezzature consentiranno lo svolgimento di attività ludico-motorie e sportive attraverso la dotazione di strutture fisse e di idonea pavimentazione antitrauma. Queste stimoleranno lo sviluppo senso-motorio dei bambini con particolare riferimento alle capacità di manualità, mobilità ed equilibrio.

Le polemiche

Intanto le mamme dei bambini più piccoli chiedono giochi adatti all’età. dei figli. Le stesse, tempo fa, avevano portato giocattoli da casa rendendoli disponibili a tutti i bambini fruitori del parco. Inoltre chiedono una maggiore manutenzione della piccola area destinata ai più piccoli. A distanza di mesi lo stato dei luoghi è lo stesso, se non è addirittura peggiorato, come testimonia Tiziana Viotto, 44 anni: «Io porto da casa per il mio bambino di anni secchiello, paletta e macchinine in modo che possa giocare. A differenza di qualche tempo fa non lascio più nulla a disposizione degli altri». Sulla stessa linea anche altre mamme di cui si fa portavoce Silvia Murru: «Partiamo dal presupposto che quello delle Terre cotte è l’unico parco attrezzato di giochi, peraltro pochi in confronto ai bambini che lo frequentano. Sarebbe necessaria un’altra zona verde dotata di giochi per i più piccoli. A me capita di andare anche al parco di Decimomannu più grande, attrezzato e curato. Questo di Assemini, invece, versa nel più totale degrado, trascuratezza e incuria. Ci sono giochi rotti e transennati, pericolosi per i bambini che per gli adulti».

