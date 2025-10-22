Terre cotte, il parco dimenticato 

Al parco delle “Terre cotte” ad Assemini le stagioni passano e il degrado resta, anzi peggiora. Il punto ristoro, subito sulla sinistra dopo l’ingresso, è chiuso ormai da 8 mesi e sembra uno di quei cantieri infiniti dove l’unico tocco di colore è dato dal telo arancione che delimita l’area. Il vialetto centrale e le panchine sono frequentate quasi esclusivamente da persone a spasso con il proprio cane. Infine, in fondo a destra, l’area dedicata ai bambini è praticamente inutilizzabile: due giochi su sei sono transennati, mentre i restanti sono in forte stato di trascuratezza e fatiscenza. E la sabbia nello spazietto dedicato ai bambini più piccoli ha lasciato spazio a plastica, erbacce, rifiuti e deiezioni di animali. Molti genitori, così, rinunciano a concedere l’ora di svago ai propri figli o, in alternativa, scelgono il parco comunale di Decimomannu sempre più frequentato dagli asseminesi.

Nel dimenticatoio

Situato nel cuore di Assemini, in corso Europa a fianco del Municipio, il parco delle “Terre cotte” è stato per anni il riferimento per famiglie e giovani. Poi un lento e inesorabile declino sembra averlo destinato a un irrimediabile stato di abbandono.

E i progetti che erano stati messi in campo? Un nulla di fatto per “Sport di tutti - parchi 4-14”, che aveva come obiettivo la realizzazione di nuove aree attrezzate destinate ai giovanissimi under 14 anni e per il quale il Comune aveva chiesto un finanziamento di 50mila euro. L’unico sprazzo di luce è stato, un annetto fa, l’installazione di un gioco inclusivo con dei tavolini coperti da una struttura a tenda.

Le testimonianze

Sono tanti i genitori che protestano. «Una vergogna e un pericolo per i bambini», dice Giuseppina Spina. A lei si aggiunge la voce di un padre: «Ci vado quasi tutti i giorni con la mia bambina e ogni volta manca un pezzo. Nessun controllo, specialmente la notte», interviene Filippo Pili. Qualcuno punta il dito contro i vandali: «Scavalcano la recinzione da corso Europa - ha spiegato Maria Rosaria Musio - e distruggono solo per il gusto di distruggere». Più dura Sonia Cau: «È colpa dei ragazzini. Quante volte li ho visti distruggere prima e scappare poi. In piedi sulle altalene, in 10 sulla “ragnatela” e sopra i giochi destinati ai bambini disabili». A questo si aggiungono altri problemi: mancanza di servizi e invasione di zanzare: «In estate è impossibile entrarci e se dobbiamo andare al bagno dobbiamo rientrare a casa», ha concluso Giulia Frau, un’altra mamma.

Il Comune

Replca l’amministrazione. L’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni spiega che «il bando sport presentato dal Comune era idoneo ma non finanziato per insufficienza fondi. Nell'area giochi a novembre sostituiremo l'altalena con la cesta che è stata vandalizzata e installeremo un nuovo gioco torre. La settimana prossima, inoltre, ci verrà consegnata la relazione tecnica sullo stato di tutti i giochi e sulla loro conformità alla normativa vigente. Successivamente interverremo su manutenzione o sostituzione». E il punto ristoro? «Dopo l'ultima gestione», dice l’assessore Francesco Murtas, «si è reso necessario quantificare l'entità dei lavori da fare e definire le basi del bando. Questo verrà portato pubblicato presumibilmente entro fine anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA