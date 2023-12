Terre comunali per il pascolo: tutte le regole del bando 

Al via le domande per l’assegnazione dei terreni comunali ad uso pascolo. Il Comune di Dolianova ha pubblicato l’avviso per la concessione delle aree pubbliche che saranno distribuite in base al Regolamento comunale sugli usi civici approvato nel 2021. Si tratta di circa 1.600 ettari, il 60% del totale dei terreni gravati da uso civico (2.753 ha) che saranno concessi solo agli allevatori residenti nel Comune di Dolianova e non potranno essere ceduti a terzi.

In caso di più richieste per la stesso terreno, sarà data precedenza a chi lo ha già in uso, a chi offre una migliore garanzia occupazionale e alla valorizzazione dei terreni legata ad attività economiche produttive. La concessione avrà una durata annuale ma potrà essere rinnovata per un altro biennio. La superficie da assegnare sarà determinata in base al numero dei capi posseduti e dei terreni di proprietà o in affitto attigui all’area richiesta. Requisiti che dovranno essere documentati allegando alla domanda il fascicolo aziendale. Gli allevatori saranno tenuti a pagare un canone calcolato in base alle superfici concesse e ai capi dichiarati. Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 dicembre. ( c. z )

RIPRODUZIONE RISERVATA