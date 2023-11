Terre civiche, tutto da rifare 

Non si sblocca la vicenda delle terre gravate da usi civici. Il progetto è ancora fermo. La questione è tornata sui banchi del consiglio comunale, dove non sono mancate le polemiche. Marco Deidda, dell’opposizione ha chiesto aggiornamenti sullo stato dei lavori. Il sindaco Federico Sollai ha risposto «che la ditta incaricata dalla Regione per gli accertamenti è al lavoro e la relazione depositata nel 2020 dall'ex Giunta è stata cestinata».

L’ex sindaca

«L'attuale piano di valorizzazione delle terre gravate da usi civici è stato redatto nel 1997 e fin dal nostro insediamento ci siamo impegnati per aggiornalo – ha detto l'ex sindaca Marta Cabriolu – la ricognizione del patrimonio di tutte le terre gravate da usi civici è un lavoro che abbiamo cominciato con gli uffici nel 2017 - quando l'interlocutore era l'ente Argea che allora si occupava di usi civici - e concluso nell'aprile 2020 quando lo abbiamo depositato in Assessorato. Ci aspettavamo che il piano fosse nella scrivania di chi deve approvarlo, non nel cestino». L'ufficio dell'assessorato regionale dell'Agricoltura competente in materia di usi civici è a conoscenza e ha ben presente la premura e le preoccupazioni del Comune di Villacidro, consapevole del ritardo nell'esame del nuovo accertamento degli usi civici. Il ritardo sarebbe dovuto al passaggio della gestione dei procedimenti dall'agenzia Argea all'assessorato dell'Agricoltura e al fatto che la prima gara pubblica per l'affidamento del servizio relativo agli studi tecnici per l'accertamento è andata deserta.

Il piano del 2000

Il Comune di Villacidro è già dotato dal 2000 del piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche. Ma e in corso un riesame di accertamento perché presenta la particolarità di un numero di ettari di uso civico - circa 3.400 in base al provvedimento di accertamento del 2005 e dall'inventario 2012 - diverso da quelio stimati nella ricognizione effettuata dal Comune. Sul punto relativo agli immobili costruiti su terreni gravati da usi civici, l'ufficio regionale conferma che «il Comune può intervenire anche prima della definizione del riesame, con l'istituto del trasferimento degli usi civici su altri terreni comunali a destinazione agro-silvo-pastorale di pari valenza ambientale. Lo studio di riordino consegnato dal Comune nel 2020 non è stato assolutamente messo da parte: sarà oggetto di confronto contraddittorio nel processo di riesame dell'accertamento, che si presume possa concludersi nel 2024». Su quelle terre il Comune ha grandi aspettative. «Tanti giovani villacidresi vogliono intraprendere la strada dell'imprenditoria agricola ma non hanno terre e per questo non possono partecipare ai bandi regionali sull'agricoltura - spiega Dario Piras, assessore comunale al Patrimonio – avere le concessioni bloccate e le terre abbandonate è dispendioso anche per il costo dei tributi dovuti nei terreni che fanno parte del Consorzio di bonifica (sui 35 mila euro l'anno). Questo è uno dei pochi punti su cui maggioranza e opposizioni sono allineate».

