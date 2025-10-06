Terre civiche, confronto sulla gestione 

Dopo Pratobello, la questione spinosa delle terre civiche a Orgosolo riaffiora. L’amministrazione comunale, in collaborazione con il dipartimento di Agraria dell’università di Sassari, Forestas, l’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Nuoro e dei periti agrari, Confagricultura Sardegna, Bim Taloro, associazione ippica orgolese organizzano il convegno “La gestione del territorio delle aree montane” per il 17 ottobre all’auditorium comunale del paese. Si comincerà alle 9.15 con i saluti istituzionali del sindaco Pasquale Mereu e dell’assessora alle Terre civiche Anna Salis. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Casula di Forestas che parlerà della gestione sostenibile del bosco, di Anna Nudda e di Mondina Lunesu dell’Uniss che parleranno di qualità e sostenibilità delle produzioni zootecniche, insieme ai colleghi Gianni Battacone, che si concentrerà sulle risorse alimentari, e Pietro Pulina sulle prospettive future.

Approfondimenti ulteriori su superfici forestali, responsabilità e ruoli con Gian Battista Monne (Unione agricoltori), Giuliano Sanna (Ordine agronomi e forestali provincia di Nuoro) e Graziano Pau (Ordine periti agrari provincia di Nuoro). Alle 13.30 comincerà il dibattito con il pubblico. (g. pit.)

