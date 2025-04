Terre civiche, c’è il Piano di valorizzazione 

Sono 540 gli ettari di terreno a uso civico da disciplinare sotto il profilo amministrativo. «Ma soprattutto - è la puntualizzazione del sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini - vanno stabilite le procedure da seguire per sviluppare tutte quelle attività che oggi sono inibite». Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità (assente l’opposizione) l’adozione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche.

Una seduta durante le quali i tecnici, Enzo Ibba e Patrizia Nieddu, hanno illustrato le numerose opportunità che lo stesso offre ai residenti per l’utilizzo del patrimonio delle terre civiche. «Il Piano - aggiunge il capo della maggioranza - potrà offrire molte possibilità sia alle aziende agricole ma anche a chi esercita attività turistiche. È vero che la nostra comunità ha una vocazione turistica, ma siamo anche città dell’olio e del vino».

Intanto per giovedì è convocato un nuovo Consiglio per l’adozione del Piano particolareggiato del centro storico (redatto da Francesco Maria Licheri) in adeguamento al Ppr. «Altro importante strumento di pianificazione e gestione del territorio - sostiene Mannini - che sbloccherà molti dei vincoli che, da oltre quindici anni, rendono impossibili ristrutturazioni, ampliamenti e nuove costruzioni nel centro storico del paese». (ro. se.)

