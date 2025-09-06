Terre alte, in vetta premi a 4 Comuni 

Il premio nazionale del Cai (Club alpino italiano) “Custodi delle Terre alte” approda a punta La Marmora. Il riconoscimento verrà consegnati ai sindaci della montagna: Daniela Falconi di Fonni, Gian Cristian Melis di Desulo, Angelo Stochino di Arzana e Alessio Seoni di Villagrande. L’evento è in calendario il 20 settembre alle ore 12 sulla vetta del Gennargentu.

Il Cai Nuoro, presieduto da Tonino Ladu, tra i tanti partecipanti al bando nazionale, su 400 sezioni e 300 sottosezioni in tutta Italia, con il suo progetto, è stato scelto tra i cinque vincitori dal comitato scientifico centrale Cai. Ladu in una lettera ai sindaci sottolinea «il valore della presenza umana in montagna come concreto fattore di cura, valorizzazione delle Terre alte abitate, la cui custodia è affidata alle comunità locali e alle loro istituzioni più vicine». Sul Gennargentu è nata, qualche decennio fa, su proposta di Peppino Cicalò, storico fondatore del Cai Nuoro, l’idea simbolo della “Montagna che unisce”, tradotta in progetto nel bando nazionale Cai 2025, “Custodi delle Terre alte”. Stretto rapporto con i Comuni, collaborazione con Forestas, creazione del tratto di Sardegna del Sentiero Italia Cai e quello del Beato Frassati: a questi traguardi si aggiunge il progetto promosso a livello nazionale. Il 20 settembre in quota l’evento “Ambiente e montagna oggi per viverla con le radici della storia” con partenze da quattro punti: S’Arena a Desulo, Bruncu Spina a Fonni, Ruinas ad Arzana e Pira Onni a Villagrande. Matteo Marteddu di Cai Sardegna richiama l’importanza che le comunità e i sindaci siano protagonisti.

