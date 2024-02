Terre a uso civico, la pratica va avanti  

Durante l'ultimo Consiglio comunale di Marrubiu si è parlato dell'atteso sgravio degli usi civici in diversi terreni comunali, soggetti a riordino fondiario, le cui opere di bonifica siano state effettuate prima del 2006. Questa decisione, attesa da tempo dai cittadini, rappresenta il primo passo verso la definizione tecnico-catastale del comprensorio coinvolto nel riordino. Dopo una serie di incontri avvenuti tra Comune, Consorzio di bonifica, Regione e i proprietari terrieri, e grazie a una normativa regionale che ha modificato le disposizioni sugli usi civici, è stato possibile escludere da tali vincoli i terreni interessati dal riordino. Sulla base di questo gli uffici del Consorzio di bonifica in collaborazione con il Comune hanno prodotto tutta la documentazione dei terreni da sgravare.

«Si tratta di circa 170, 200 ettari di terra – sottolinea il sindaco, Luca Corrias - fondamentali per molte famiglie che vi hanno costruito le proprie abitazioni o aziende. Fino a oggi non era possibile acquistare o ereditare queste aree, ne accedere a finanziamenti ipotecari o ai premi comunitari a causa dell'uso civico. Con lo sgravio, finalmente, il Consorzio di bonifica potrà concludere il riordino fondiario, garantendo ai cittadini la piena disponibilità delle loro terre. Questa decisione rappresenta un passo storico per Marrubiu». ( n. s. )

