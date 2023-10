Terre a Forestas, nasce un parco 

Saranno 27 gli ettari del territorio comunale ceduti in concessione sino al 2043 all’azienda Forestas per interventi di riqualificazione ambientale della zona. Ad annunciarlo è il vicesindaco Federico Ledda che evidenzia un importante accordo raggiunto al termine di un percorso lungo e articolato. «Si è concluso l’iter per l’effettiva concessione all’agenzia Forestas dei terreni comunali in località “Sa Mogna” sulla Bosa-Alghero - spiega - Un lavoro avviato un anno fa e concluso ora con esito favorevole e soddisfazione da entrambe le parti». La convenzione avrà durata ventennale, mentre la superficie interessata alla concessione comprende tre mappali. All’agenzia è affidato l’importante compito di gestire l’area che farà capo al cantiere di Bosa, dove saranno impiegati gli operatori forestali locali.

L’accordo

«Attraverso la pulizia, l’apertura e la sistemazione di strade, creazione di punti panoramici e di fruizione delle risorse idriche, introduzione e cura degli ambienti e specie faunistici, l’area pubblica potrà diventare un sito di interesse ambientale». I terreni concessi a Forestas facevano parte del patrimonio dismesso degli Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza) insieme al convento dei Cappuccini. Con questi interventi si ristabilirà un equilibrio anche nel numero degli addetti impiegati visto il recente pensionamento di 12 unità e la necessità di assicurare l’adeguata forza lavoro per lo svolgimento ottimale delle numerose attività tenendo conto dell’ulteriore concessione di terreni. «L’obiettivo è trasformare quei terreni in un vero parco, che tutti avranno la possibilità di “vivere” e dove saranno realizzate zone ristoro, saranno potenziati la sentieristica e i punti di approvvigionamento dell’acqua». Inoltre secondo gli amministratori questo accordo con Forestas è solo un primo passo per la concessione di ulteriore terreno con una durata della concessione ancora più lunga e dunque con la possibilità di aumentare anche il numero degli operai da assumere. Personale necessario perché di fatto i terreni sono abbandonati ed esiste la necessità che siano salvaguardati in particolare dal punto di vista ambientale.