VaiOnline
Tramatza
23 novembre 2025 alle 00:39

Terras de olia, incontro sulla Vernaccia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Visitare per comprendere, apprezzare e quindi valorizzare il territorio del Vernaccia: questo il leit motiv de “La strada maestra per un turismo sostenibile”. L’iniziativa è stata promossa dall’Ati Amici di Terras de olia nell’ambito dell’intervento del Gal Terras de olia, per l’attivazione di una rete del turismo sostenibile.

Si è svolto nelle tenute dell’azienda agricola della famiglia Orro a Tramatza, rappresentando un momento di incontro e approfondimento tra produttori, buyer, operatori locali, sommelier e appassionati dell’enogastronomia. Durante la visita sono stati illustrati i metodi e tecniche di coltivazione e cura del vitigno Vernaccia, poi degustazioni guidate per conoscere a fondo il vino, abbinato ad altre eccellenze gastronomiche locali.

Il progetto nasce per «la valorizzazione dell’enogastronomia locale, per lo sviluppo dei sistemi territoriali - spiegano gli organizzatori - è anche un veicolo di cultura e identità, capace di ricadute economiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis