Terras de olia, incontro sulla Vernaccia 

Visitare per comprendere, apprezzare e quindi valorizzare il territorio del Vernaccia: questo il leit motiv de “La strada maestra per un turismo sostenibile”. L’iniziativa è stata promossa dall’Ati Amici di Terras de olia nell’ambito dell’intervento del Gal Terras de olia, per l’attivazione di una rete del turismo sostenibile.

Si è svolto nelle tenute dell’azienda agricola della famiglia Orro a Tramatza, rappresentando un momento di incontro e approfondimento tra produttori, buyer, operatori locali, sommelier e appassionati dell’enogastronomia. Durante la visita sono stati illustrati i metodi e tecniche di coltivazione e cura del vitigno Vernaccia, poi degustazioni guidate per conoscere a fondo il vino, abbinato ad altre eccellenze gastronomiche locali.

Il progetto nasce per «la valorizzazione dell’enogastronomia locale, per lo sviluppo dei sistemi territoriali - spiegano gli organizzatori - è anche un veicolo di cultura e identità, capace di ricadute economiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA